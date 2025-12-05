Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 23:22 |
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса

Беттони пробыл неделю на базе киевлян

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Недавно киевское «Динамо» посетил известный специалист Давид Беттони, который ранее работал в тренерском штабе «Реала».

По информации журналиста Александра Новака, француз провел в столице неделю и остался крайне разочарован состоянием команды. Беттони заявил, что физическая форма игроков далека от надлежащей, команда выглядит неузнаваемой, не демонстрирует стиля игры и слишком легко читается соперниками. Специалист подробно разобрал проблемы и указал на ключевые недостатки.

Впрочем, реакция внутри клуба была противоположной: в «Динамо» настаивали, что никакого кризиса нет и команда продолжает развитие, ведь клуб на тот момент не имел серии поражений в УПЛ.

Давид Беттони Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
Diesel
звізно кризи не має
тут просто п..зда
Ответить
+3
Urets
Вiдомий? LOL. розкажiть хоч про ОДНУ його успiшну роботу?
Ответить
0
Forvard001
Виходить що Бетон був правий,і передбачив кризу,а для сурків це розвиток)
Ответить
0
Roman
40 лямов даёшь на трансферы?? Сурок: нет!!!
Жабоед: Пака-пака 
Ответить
0
chehcr7rm
Шкода що не склалося… 
Бетонні ж реально зацікавлений 
Ответить
0
