Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Беттони пробыл неделю на базе киевлян
Недавно киевское «Динамо» посетил известный специалист Давид Беттони, который ранее работал в тренерском штабе «Реала».
По информации журналиста Александра Новака, француз провел в столице неделю и остался крайне разочарован состоянием команды. Беттони заявил, что физическая форма игроков далека от надлежащей, команда выглядит неузнаваемой, не демонстрирует стиля игры и слишком легко читается соперниками. Специалист подробно разобрал проблемы и указал на ключевые недостатки.
Впрочем, реакция внутри клуба была противоположной: в «Динамо» настаивали, что никакого кризиса нет и команда продолжает развитие, ведь клуб на тот момент не имел серии поражений в УПЛ.
тут просто п..зда
Жабоед: Пака-пака
Бетонні ж реально зацікавлений