02 декабря 2025, 23:22
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов

Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони

ФК Динамо. Игорь Суркис

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис провел переговоры с Давидом Беттони – бывшим ассистентом Зинедина Зидана в мадридском «Реале».

По словам журналиста Игоря Цыганика, Беттони был готов возглавить киевский клуб при условии, что ему приобретут необходимых новичков, способных реально усилить команду. Однако на данном этапе руководство «Динамо» решило делать ставку на собственную академию и воспитанников.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».

Игорь Суркис Давид Беттони Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
VIPsector1
- Містер Беттоні?!
- Яя
- З вами можна поспілкуватися?
- 5000€
- А ви не охуїли?! Так і запишемо: « не зійшлися в ціні»…
