Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис провел переговоры с Давидом Беттони – бывшим ассистентом Зинедина Зидана в мадридском «Реале».

По словам журналиста Игоря Цыганика, Беттони был готов возглавить киевский клуб при условии, что ему приобретут необходимых новичков, способных реально усилить команду. Однако на данном этапе руководство «Динамо» решило делать ставку на собственную академию и воспитанников.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».