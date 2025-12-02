Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони
Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис провел переговоры с Давидом Беттони – бывшим ассистентом Зинедина Зидана в мадридском «Реале».
По словам журналиста Игоря Цыганика, Беттони был готов возглавить киевский клуб при условии, что ему приобретут необходимых новичков, способных реально усилить команду. Однако на данном этапе руководство «Динамо» решило делать ставку на собственную академию и воспитанников.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Живем в таймлайне, где лучшая команда Примеры прямо сейчас – «Атлетико»
Исполняющий обязанности главного тренера киевлян должен был возглавить клуб еще летом
- Яя
- З вами можна поспілкуватися?
- 5000€
- А ви не охуїли?! Так і запишемо: « не зійшлися в ціні»…