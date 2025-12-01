Леоненко назвал Суркису неожиданного кандидата на место тренера Динамо

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко считает, что Юрий Мороз является отличным кандидатом на место главного тренера «Динамо».

«Юрий Мороз! На него мало кто обращает внимание, но для меня это высококвалифицированный специалист. Не забывайте, что он с Калитвинцевым во главе юношеской сборной Украины выиграл чемпионат Европы 2009 года», – сказал Леоненко.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.