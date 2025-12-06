Костюк объяснил, благодаря чему Динамо прервало серию из 4 поражений подряд

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу над «Кудровкой» (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.

– Как Вы запомните Вашу первую победу во главе «Динамо»?

– Спокойно. То, что ребята сегодня демонстрировали на футбольном поле, заслуживает уважения. Я поблагодарил их за то, что они сделали все для победы и выполнили тот план на игру, который у нас был. Считаю, что мы сегодня обладали преимуществом, но реализация не позволила нам спокойно завершить эту игру. В принципе, мы закономерно победили.

– Что вам удалось изменить в «Динамо» в тактическом плане?

– В тактическом плане мы более нацелены на игру вперед, использовали быстрые фланги, это приносило остроту у ворот соперников. И забили голы благодаря этому.

– Увидели в старте Редушко, Захарченко, Пономаренко. Вы решили добавить в состав своих экс-подопечных?

– Как я уже говорил, нам нужна свежесть в игре, и эти игроки понимают наши требования и хорошо выполняют ту схему игры, которую мы предлагали. Благодаря этому мы сумели победить.

– «Кудровка» сегодня пыталась создавать достаточно моментов. Что пошло не так в моменте с пропущенным голом?

– Я не видел много моментов у наших ворот. Что касается гола, то мы поздно отреагировали на подборе, не подобрали мяч и в одно касание соперник забил. Больше острых моментов они не создавали. Да, были навалы, навесы, но это все, на что способна была команда соперника.

– Как сейчас победа повлияет на моральное состояние команды?

– Конечно, долго не могли выиграть, игроки были в подавленном настроении. Понемногу и физически мы добавляем, сегодня почти все выдержали 90 минут, были более свежими. Это футбол, выигрывает тот, кто больше забивает и качественнее играет.

– Ваших положительных эмоций как-то не очень много сейчас...

– Я спокойно к этому отношусь, потому что у нас много работы впереди. Надо закатать рукава и работать.