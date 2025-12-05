Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 23:14
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026

Президент УАФ заявил, что сначала надо пройти плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины против потенциальных соперников на чемпионате мира: Нидерландов, Туниса и Японии.

«Главное ожидание – нам попасть из плей-офф отбора на чемпионат мира. Надо готовиться к этим играм. Группа – понятно, что команды все сильные. Но главная задача – выйти на чемпионат мира.

У нас очень непростой плей-офф, нужно готовиться. Сборная Швеции – очень хорошая команда, хорошие игроки. Группа атаки очень сильная, но я думаю, если мы настроимся хорошо, то у нас есть неплохие шансы попасть на чемпионат мира», – сказал Шеченко.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 г. в Канаде, Мексике и США. Плей-офф европейской квалификации в Мундиаль состоится же в марте следующего года.

antt
До речі, дійсно, якби ми обговорювали плейоф що був очевидним максимумом, на початку відбору перед Францією. Так і тут.
