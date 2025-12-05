Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира
5 декабря в 19:00 в Kennedy Center в Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 по футболу.
Во время жеребьевки 48 сборных поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них – сборная Украины как участник плей-офф квалификации.
Сборная Украины была включена в 4-ю корзину перед жеребьевкой в статусе участника плей-офф квалификации.
Сине-желтая команда под руководством Сергея Реброва в плей-офф отбора 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль встретится с Польшей или Албанией.
Если Украина выйдет на ЧМ, то будет играть в группе F с командами Нидерланды, Япония, Тунис
Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Расписание матчей турнира будет опубликовано на следующий день после жеребьевки – 6 декабря.
Чемпионат мира по футболу 2026
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
Итоги жеребьевки
- 🔹 Группа A. Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Плей-офф D
- 🔹 Группа B. Канада, Плей-офф A, Катар, Швейцария
- 🔹 Группа C. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
- 🔹 Группа D. США, Парагвай, Австралия, Плей-офф C
- 🔹 Группа E. Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор
- 🔹 Группа F. Нидерланды, Япония, Плей-офф B, Тунис
- 🔹 Группа G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
- 🔹 Группа H. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
- 🔹 Группа I. Франция, Сенегал, Плей-офф 2, Норвегия
- 🔹 Группа J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- 🔹 Группа K. Португалия, Плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия
- 🔹 Группа L. Англия, Хорватия, Гана, Панама
Пары европейского плей-офф
- 🔹 Плей-офф A: Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
- 🔹 Плей-офф B: Украина / Швеция - Польша / Албания
- 🔹 Плей-офф C: Словакия / Косово – Турция / Румыния
- 🔹 Плей-офф D: Чехия/Ирландия – Дания/Северная Македония
Пары межконтинентального плей-офф
- 🔹 Плей-офф 1: ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
- 🔹 Плей-офф 2: Ирак – Боливия / Суринам
Инфографика
Фотогалерея
