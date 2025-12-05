Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

5 декабря в 19:00 в Kennedy Center в Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 по футболу.

Во время жеребьевки 48 сборных поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них – сборная Украины как участник плей-офф квалификации.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины была включена в 4-ю корзину перед жеребьевкой в статусе участника плей-офф квалификации.

Сине-желтая команда под руководством Сергея Реброва в плей-офф отбора 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль встретится с Польшей или Албанией.

Если Украина выйдет на ЧМ, то будет играть в группе F с командами Нидерланды, Япония, Тунис

Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Расписание матчей турнира будет опубликовано на следующий день после жеребьевки – 6 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Итоги жеребьевки

🔹 Группа A. Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Плей-офф D

🔹 Группа B. Канада, Плей-офф A, Катар, Швейцария

🔹 Группа C. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

🔹 Группа D. США, Парагвай, Австралия, Плей-офф C

🔹 Группа E. Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор

🔹 Группа F. Нидерланды, Япония, Плей-офф B , Тунис

, Тунис 🔹 Группа G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

🔹 Группа H. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

🔹 Группа I. Франция, Сенегал, Плей-офф 2, Норвегия

🔹 Группа J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

🔹 Группа K. Португалия, Плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия

🔹 Группа L. Англия, Хорватия, Гана, Панама

Пары европейского плей-офф

🔹 Плей-офф A: Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия

🔹 Плей-офф B: Украина / Швеция - Польша / Албания

/ Швеция - Польша / Албания 🔹 Плей-офф C: Словакия / Косово – Турция / Румыния

🔹 Плей-офф D: Чехия/Ирландия – Дания/Северная Македония

Пары межконтинентального плей-офф

🔹 Плей-офф 1: ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка

🔹 Плей-офф 2: Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика

Фотогалерея