Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 21:10 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:25
3238
12

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

05 декабря 2025, 21:10 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:25
3238
12 Comments
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Коллаж Sport.ua

5 декабря в 19:00 в Kennedy Center в Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 по футболу.

Во время жеребьевки 48 сборных поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них – сборная Украины как участник плей-офф квалификации.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины была включена в 4-ю корзину перед жеребьевкой в статусе участника плей-офф квалификации.

Сине-желтая команда под руководством Сергея Реброва в плей-офф отбора 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль встретится с Польшей или Албанией.

Если Украина выйдет на ЧМ, то будет играть в группе F с командами Нидерланды, Япония, Тунис

Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Расписание матчей турнира будет опубликовано на следующий день после жеребьевки – 6 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Итоги жеребьевки

  • 🔹 Группа A. Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Плей-офф D
  • 🔹 Группа B. Канада, Плей-офф A, Катар, Швейцария
  • 🔹 Группа C. Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
  • 🔹 Группа D. США, Парагвай, Австралия, Плей-офф C
  • 🔹 Группа E. Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор
  • 🔹 Группа F. Нидерланды, Япония, Плей-офф B, Тунис
  • 🔹 Группа G. Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
  • 🔹 Группа H. Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
  • 🔹 Группа I. Франция, Сенегал, Плей-офф 2, Норвегия
  • 🔹 Группа J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
  • 🔹 Группа K. Португалия, Плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия
  • 🔹 Группа L. Англия, Хорватия, Гана, Панама

Пары европейского плей-офф

  • 🔹 Плей-офф A: Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
  • 🔹 Плей-офф B: Украина / Швеция - Польша / Албания
  • 🔹 Плей-офф C: Словакия / Косово – Турция / Румыния
  • 🔹 Плей-офф D: Чехия/Ирландия – Дания/Северная Македония

Пары межконтинентального плей-офф

  • 🔹 Плей-офф 1: ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
  • 🔹 Плей-офф 2: Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика

Фотогалерея

По теме:
С какой сборной проведет первый матч на ЧМ Украина, если выйдет на мундиаль
Определены сборные, которые сыграют в матче-открытия чемпионата мира 2026
ФОТО. Как выглядит Кубок: Лионель Скалони вынес трофей чемпионата мира
жеребьевка сборная Украины по футболу текстовая трансляция ЧМ-2026 по футболу статистические расклады жеребьевка чемпионата мира
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Футбол | 04 декабря 2025, 22:07 4
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками

Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»

Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Футбол | 05 декабря 2025, 11:47 5
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой

Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу

Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Футбол | 05.12.2025, 18:31
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Футбол | 05.12.2025, 14:27
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05.12.2025, 07:49
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D.Lanskoy
Памʼятаю, колись рашка грала в групі з Тунісом, Японією і Бельгією. Якісь дурнуватий жереб, що зводить знову і знову одні і ті ж команди.
Ответить
+2
Boodya
Знову Туніс (сподіваюсь це знак)
Ответить
+1
Андрей Московец
чуть лучше чим франція + норвегія, но я думаю тут вафлі все одно))
Ответить
0
Лига
Если кончено пройдем плей-офф, жребий можно сказать и не плохой. И вспомнился чемпионат мира в Германии 2006, был Тунис, команда с Азии Саудовская Аравия с Европы Испания в группе и дошли до 1/4 . Так что удачи и успеха сборной , хоть и тренер в сборной ещё тот недотренер, ну на фарте пройдем плей-офф, 20 лет ждём ЧМ с участием Украины
Ответить
0
Отаман
Дуже добре
Ответить
0
Наш герой Сергей Ребров
Ваш любимый Герой Сергей Ребров уже начинает продумывать тактику на игры ЧМ. Самой легкой тактикой видится игра против Японии. Сергей Станиславович уже видит, как наши "итальянцы" делают разницу против японцев. Русик Малиновский подает с углового, а новоиспеченный чемпион Италии Артем Довбык замыкает подачу с углового, ну какие шансы у японцев удержать Артема на угловых?
Ответить
-1
saltim
Если кто то думает что повезло Украине , так это не так! Япония сейчас очень сильная. Голландия это всегда топ команда, даже в нынешнем ее состоянии. С Тунисом за 3 место можно побороться. Если выйдем конечно
Ответить
-1
Metalist Kharkiv
Харьковчане едут на чемпионат мира!
Ответить
-1
DK2025
3-е место после голландцев и японцев, т.е. возможен выход в плей-офф. Но есть большие сомнения в проходе шведов и поляков...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Counselor
Все виходимо з групи. Карфаген та самураї нашим зіркам не суперники! Поберемось з тюльпанами за перше місце!!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Наш герой Сергей Ребров
Сладкая булочка. Ваш Герой Сергей Ребров доволен жребием. Будем бороться с Нидерландами за первое место. Ваш Герой Сергей Ребров помнит, что 20 лет назад мы чпокнули Тунис на ЧМ, а против Японии у нас есть грозное оружие - стандарты. Мелкие азиаты не соперники нашим мастерам типа Довбика и Яремчука на угловых и штрафных возле ворот японцев. Остаются только Нидерланды, с которыми примерно равные шансы на успех. 
С уважением Ваш любимый Герой Сергей Ребров
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 1
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 10
Футбол
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
04.12.2025, 07:37 11
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем