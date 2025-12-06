Украина. Премьер лига06 декабря 2025, 18:33 |
586
0
Кудровка – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ
06 декабря 2025, 18:33 |
586
0
В субботу, 6 декабря 2025 года, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и киевское «Динамо».
Игра проходит на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Кудровка – Динамо Киев – 0:1
Гол: Пихаленок, 10
ГОЛ, 0:1! Александр Пихаленок, 10 мин.
