Кудровка – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и киевское «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Кудровка – Динамо Киев – 0:1

Гол: Пихаленок, 10

