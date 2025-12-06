Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 18:33 |
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ

ФК Динамо Киев

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и киевское «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Кудровка – Динамо Киев – 0:1

Гол: Пихаленок, 10

ГОЛ, 0:1! Александр Пихаленок, 10 мин.

ВИДЕО. Форвард Динамо забил за клуб впервые с марта
ВИДЕО. Динамо вышло вперед в игре против Кудровки
Бар ЛИН: «Мы хотим показать все, на что способны»
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
