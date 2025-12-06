Не Динамо или Шахтер. Сенсационная команда выиграла первый круг УПЛ

По итогам 15-го тура УПЛ как раз завершается первый круг чемпионата Украины.

После того, как Шахтер потерял очки в матче с Колосом, стало известно, что первый круг национального чемпионата сенсационно выиграла команда ЛНЗ.

Черкасский клуб впервые в своей истории оказался лидером УПЛ.

Команд Виталия Пономарева, как и Шахтер, имеет 32 очка, но опережает конкурента по дополнительным показателям.

Стоит отметить, что у ЛНЗ лучшая оборона сезона – 8 пропущенных голов. Столько же Полесья, но житомирской команде еще предстоит сыграть в этом туре.