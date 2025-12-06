Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...

Итальянская Серия А последних лет немного сбавила обороты по забитым голам, хотя еще пару сезонов назад им завидовали даже АПЛ с Бундеслигой. Пока прошло только 13 туров, потому стоит надеяться, что команды исправятся и будут демонстрировать более зрелищный футбол. Пока же чемпионат радует фанатов интригой – за Скудетто поборется сразу 4–5 команд, а в пятерке лучших идет «Комо»! Даже «Милан» стоит выделить: слаженная игра «россонери» и множество матчей со счетом 1:0 переносят болельщиков во времена традиционного Кальчо, где защита решала вопросы.

Лучшие игроки ноября

Сейчас практически во всех топовых лигах проходит голосование за лучших игроков в разных номинациях и Серия А не исключение. Победителей объявят 8 декабря, а пока стоит вспомнить тех, кто уже получил награды за прошлые месяцы:

«Игрок месяца»: в августе награду получил Кенан Йылдыз, в сентябре лучшим стал Кристиан Пулишич, а в октябре Андре-Франк Замбо-Ангисса.

Все видеоролики с лучшими моментами игроков представлены на официальном сайте Серии А. Пока же стоит обсудить будущий 14-й тур – его разделили на 3 дня, но в этот раз пятницу проигнорировали и ее заменит понедельник. Поехали разбираться!

06.12. 16:00. «Сассуоло» – «Фиорентина». Тотал голов меньше 2.5 за 1.75

Матч состоится в Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Читта дель Триколоре» в субботу в 16:00. Судей в Серии А назначают непосредственно перед матчем, потому посещайте официальный сайт, если эта информация очень важна. При наличии данных, обязательно напишем и в анонсе!

Не прошло и года, как «Сассуоло» снова возвращается в Серию А! Сколько было слухов об их банкротстве, переводе в аматоры и вообще о прекращении деятельности, но клуб нашел спонсоров и продолжит выступления. После камбэка, «нероверди» не стали долго привыкать к обстановке высшей лиги Италии, потому как прошло не так много времени. Играют средне, собственно и результаты аналогичные: 10 место при статистике 16–16 – идиллия! Лучшие игроки: Андреа Пинамонти, Доменико Берарди, Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте. Травмированы: Вранкс, Болока, Липани, Романья и Турати. Есть повреждение у Берарди, настоящего символа «Сассуоло».

У «Фиорентины» с травмами проблем практически нету: в лазарете Лэмпти и Госенс. На 14-й тур не выйдет Понграчич, ведь перебрал с желтыми. Остальные в строю, однако особой радости от этого нету – «Фиалки» за 13 матчей ни разу не выиграли, но хоть 6 ничьих есть и можно еще побороться за выживание. Статистика ужасает: 10–21 по голам – и эта команда играет в Лиге Конференций! Перехвалили «Фиорентину» в прошлом сезоне, что она в нынешнем вообще никакущая. Команда уже сменила двух тренеров и если у Паоло Ваноли пойдет аналогично, как у Стефано Пиоли и Даниэле Галлоппы, совсем скоро будет новый наставник. Лучших выделить нельзя, ведь Пикколи, Кин, Джеко, Фаджоли, Мандрагора и Де Хеа вообще не тянут команду к победам.

В этом матче номинальным фаворитом считается «Фиорентина», правда на фоне последних неудач сложно сказать, как они настроятся на игру. «Фиалки» в 16 матчах выиграли только дважды, и то в Лиге Конференций. У «Сассуоло» в турнирной таблице ситуация получше, но в последних 5 играх было 2 победы, 2 поражения и ничья. Вряд ли забьют много голов, потому скорее всего ТМ2.5 с коэффициентом 1.75 считается лучшим вариантом для ставки.

06.12. 19:00. «Интер» – «Комо». Тотал голов меньше 2.5

В 19:00 на «Джузеппе Меацца» миланский «Интер» примет сенсацию нынешнего сезона «Комо» – аншлаг гарантирован!

«Интер» после ухода Симоне Индзаги стал играть хуже, хотя со временем нашел свою игру и осталось обрести стабильность. Начали сезон 2025/26 красиво с победы 5:0 над «Торино», но дальше было 2 поражения. Работу над ошибками провели, после того проигрывали только «Наполи», «Милану» и «Атлетико». Ничьи «Интер» не любит, пребывает в топ-3 со статистикой 28-13 и снова претендует на чемпионство. Состав отличный, а травмированы только Дамфрис и Дармиан. В отличной форме Лаутаро и Тюрам, а еще Кристиан Киву не зря дал время Анже-Йоану Бонни – молодой талант забил 4 гола и отдал 3 ассиста, причем только за 440 проведенных минут! Традиционно хороши: Чалханоглу, Бастони и Зоммер.

«Комо» еще один тренерский проект, который стал таковым благодаря усилиям Сеска Фабрегаса. Похвалить стоит и руководство клуба, выдающее деньги и разрешение на покупку нужных игроков. «Комо» еще и стадион красивый имеет, расположенный в прекрасной локации города. Пока команда на пятом месте, обладает одной из лучших защитных линий в лиге: 7 пропустили и 19 забили – отличный результат. Лучший игрок команды Нико Пас, у которого 5+5 по голам/ассистам, однако цифры не отображают тот объем работы, который аргентинец выполняет на поле. Также в хорошей форме: Перроне, Родригес, Аддаи и Дувикас. Диао, Роберто, Голданига травмированы и пропустят игру.

«Комо» в последний и единственный раз проиграло «Болонье» во втором туре и дальше 11 игр подряд не знает горечи поражений. В личных встречах есть две победы «Интера» с одинаковым счетом 2:0. Это если брать недавние матчи, ведь очень долгое время «Комо» не было в Серии А. Победу «Интера» можно забрать за 1.52, но лучше поставить на ТМ2.5 с коэффициентом 2.05.

06.12. 21:45. «Верона» – «Аталанта». Победа Аталанты за 1.70

На «Марк Антонио Бентегоди» в 21:45 пройдет игра двух неудачников старта сезона: «Верона» примет «Аталанту».

«Верона» спокойно себе шла в середине таблицы несколько сезонов подряд, как тут решила перейти на другой уровень. К несчастью для фанатов, в обратную от желаемого сторону, а именно ко дну. Прямо сейчас «мастиффы» занимают последнее место с 0 в графе побед и 8-20 по забитым-пропущенным. В нынешнем сезоне и вовсе была лишь одна победа, если ее можно назвать таковой: только в серии послематчевых пенальти выиграли у «Аудаче Чериньолы» на стадии 1/32 Кубка Италии. Дальше 1/16 пройти не удалось – «Верона» уже вылетела, уступив «Венеции». Несмотря на все проблемы, Паоло Дзанетти остается на посту главного тренера, хоть уже и вычерпал все доступные лимиты доверия. В нападении неплохо играют Джиоване и Орбан, а Ньяссе с Барнедом хоть как-то стараются им помочь. Роберто пропустит 14-й тур из-за дисквалификации, а также не сыграют: Брдарич, Сердар и Суслов. Под вопросом Кастанос и Акпа-Акпро.

У «Аталанты» состав побольше и сильнее, потому повреждения у Баккера и Сулемана можно считать не самым весомым поводом для переживания. Неплохой старт «Старой дамы» в Серии А продолжила солидная игра в Лиге чемпионов, если не считать провал в матче с ПСЖ. Сейчас «Аталанта» лишь на 12-й позиции со статистикой 16-14. Провалили октябрь, но уже вернулись: есть три победы подряд в ЛЧ, Кубке Италии и Серии А с общим счетом 9–0. Перед этим в чемпионате три матча проиграли, потому и пребывают на такой низкой позиции, отставая от места в зоне Лиги чемпионов на 11 очков. «Аталанта» сохранила глубокий состав, где стоит выделить: Скамакку, Крстовича, де Кетеларе, Пашалича и Коссуну. Может лучше Лукман, правда пока Адемола далек от своей идеальной формы.

Фаворитом матча считается «Аталанта» и не зря, ведь пусть в игре команды есть проблемы, хуже «Вероны» пока только «Вулверхэмптон» из топ-5 чемпионатов, который набрал 2 очка. Еще и личные противостояния говорят против «Мастиффов»: «Верона» в последний раз побеждала весной 2022-го, после чего было 5 побед «Аталанты» и лишь одна ничья, а статистика 18–4 в пользу «Старой дамы». Ставка на «Аталанту» с кэфом 1.7 – хороший вариант, как и ТБ2.5.

07.12. 13:30. «Кремонезе» – «Лечче». Тотал голов меньше 2.5 за 1.50

Матч середняков Серии А состоится в воскресенье на стадионе «им. Джованни Дзини» в Кремоне в 13:30.

«Кремонезе» проводит неплохой сезон после возвращения из Серии В – критики и эксперты итальянского футбола прочили команде очередной вылет, но пока парни из Кремоны стараются и занимают 11 место в турнирной таблице. Даже статистика весьма неплохая: 16 забили и 17 пропустили. Из Кубка Италии «Кремонезе» вылетело еще на первой стадии и перед началом сезона, после чего в дебютной игре после камбэка одолели нынешнего лидера «Милан». В последних 5 играх выиграли только дважды при трех поражениях. Показатели не лучшие, зато раскрылся Джейми Варди, который с Федерико Бонаццоли забил по 4 гола, а это половина командных. Травмирован талантливый Микаил Файе, а также есть повреждение у Микеле Колоччоло.

За «Лечче» в 14-м туре не сыграют: Жан, Мархвинський, Пьерре и Рафия. «Салентийцы » очередной сезон проводят в фирменном стиле: ничего не нужно, только бы остаться в Серии А. Пока получается, но больше помогают остальные команды – если проснутся «Верона» и «Фиорентина», «Лечче» может быть очень трудно. Сейчас команда всего на 3 очка выше зоны вылета, а от вышеназванных конкурентов на 7. Статистика не самая лучшая: 10 забили, 17 пропустили, а в 5 последних матчах по 2 раза победили и проиграли, сыграв еще и вничью. Неплохо играют: Бериша, Кулибали, Ндри, Соттиль. Получает немало времени и 17-летний суперталант Франческо Камарда, осваивается и уже даже гол забил.

В последних двух матчах в Серии А «Кремонезе» сумело добыть только ничью. Учитывая достижения нынешнего сезона, можно с уверенностью сказать, что обе команды почти одинаковые по всем параметрам. Поэтому напрашивается ставка на ничью (кэф 3.0) или на ТМ2.5 (1.5).

07.12. 16:00. «Кальяри» – «Рома». Тотал голов меньше 2.5 за 1.64

На стадионе с красивым названием «Униполь Домус» в воскресенье 16:00 пройдет встреча «Кальяри» и «Ромы».

Что произошло с «Кальяри» после 1/16 Кубка Италии? До этой стадии турнира команда проиграла только «Наполи», выиграла 2 раза и была ничья. Дальше страшная, провальная серия, которая состоит из 9 матчей без выигрышей, а вишенкой на торте стал вылет из Кубка Италии от «Наполи». По серии пенальти, но лучше от этого фанатам не стало. Фабио Пизакане выглядит растерянным и скорее всего еще парочка неудач приведет к его увольнению. У команды всего 13 забитых и 19 пропущенных: 5 забили в первых четырех турах – это просто для понимания, насколько «Кальяри» плохо.

«Рома» с Джан Пьеро Гасперини стала заметно организованнее, но пока тренер не может подобрать ключи к атаке. 15 голов в 13 играх – это ли ждали поклонники римлян, которые обладают такими ресурсами, как: Фергюсон, Эль-Шаарави, Суле, Дибала и Бэйли. Ладно Артем Довбик сначала попал в немилость Гасперини, а потом и вовсе травмировался. Слабовата и полузащита, хотя надо бы дать побольше времени Писилли. В целом, состав хороший и на каждую позицию есть минимум 2 хороших игрока. Может кому-то это достаточно, но Гасперини надо 3 или даже 4. Лучше всего у «Ромы» получается в защите: только 7 пропущенных.

Интересный факт: последняя ничья «Ромы» в официальных матчах зафиксирована 13 апреля, еще в прошлом сезоне: 24 игры подряд «Волки»” ни с кем не желают мириться! «Кальяри» с римлянами особые счеты: уже 5 личных игр сардинцы не могут победить, да и забили только 1 гол, при 10 пропущенных. Вряд ли будет много голов, потому можно выбрать ТМ2.5 за 1.64.

07.12. 19:00. «Лацио» – «Болонья». Тотал голов меньше 2.5 за 1.50

Легендарный «Стадио Олимпико» готов принять 70000 фанатов уже в это воскресенье в 19:00.

«Лацио» в этом сезоне проигрывал только принципиальным соперникам: обеим миланским клубам, «Роме», «Комо» и удалось разочаровать «орлов» «Сассуоло». Пока римляне на шестом месте, а фанаты критикуют Маурицио Сарри за защитный футбол: забили 15, пропустили 10 – вполне нормальные показатели. В неплохой форме Валентин Кастельанос, все еще играет Педро, а молодых Кансельери, Исаксена и Белахиана стоит заигрываться почаще.

«Болонья» в этом сезоне пока в отличной форме и вклад Винченцо Итальяно достаточно существенный. Думали, что потеря Мотты разрушит команду, но нет, нашелся не менее достойный наставник. «Болонья» на втором месте по забитым (22 гола) и имеет неплохую защиту – пропустили только 11. Традиционно хорош Рикардо Орсолини, отличную форму набрал молодой Сантьяго Кастро и стоит выделить Николо Камбьяги. Вернули в Италию Чиро Иммобиле, но пока он не смог проявить себя за 30 предоставленных минут. Против «Лацио» может не выпускать ветерана, который стал легендой именно в Риме? После поражения «Астон Вилле», дела у «Кальяри» пошли намного лучше: 11 матчей без проигрышей, завершившиеся фиаско от «Кремонезе».

Новая серия побед уже для «Кальяри» начата: победили «Парму» в Кубке Италии и готовы продолжать в Серии А. В прошлой личной встрече именно «Борзые» праздновали крупную победу 5:0. Вряд ли в 14-м туре будет так много голов, как считают и букмекеры: на ТМ2.5 в линии стоит кэф 1.50.

07.12. 21:45. «Наполи» – «Ювентус». Тотал голов больше 2 за 1.90

Центральный матч 14 тура состоится в Неаполе на «Стадионе имени Диего Армандо Марадоны в 21:45.

«Наполи» хорошо начал сезон, после чего команда получила знатную оплеуху от ПСВ в Лиге чемпионов 2:6. После этого проиграли лишь «Болонье» и сыграли вничью с «Комо». Антони Конте критикует сложный график, из-за которого в лазарете почти вся полузащита: Ангисса, Гилмур, Лоботка, а также в очередной раз в карьере надолго выбыл Кевин Де Брюйне. Бельгиец отлично вошел в состав и снова пропустит большую часть сезона, если не весь чемпионат. Неаполитанцы имеют статистику 20–11 и будут бороться за Скудетто.

«Ювентус» на пятой позиции: 17 забили, 12 пропустили и уже реабилитировались за проваленный октябрь. Только в последней игре месяца сумели победить, а до этого было по 1 проигрышу и ничье в Серии А, а также в ЛЧ. За отсутствие результатов уволили Игора Тудора, которому на смену удалось подписать Лучано Спаллетти. Пока у него все получается, да и пусть, ведь «Старая синьора» давненько не боролась за чемпионство. К слову, эта кличка уже не сильно актуальна для туринцев, потому как состав омолодили, пригласив талантливых игроков. «Cтарички» только Маттиа Перин, Даниэле Ругани и Филип Костич, но они вместе провели на поле меньше, чем один Кенан Йылдыз. Турок очень хорош, как и Консайсао, Тюрам, Маккенни.

«Ювентус» играет хорошо, причем любят ребята все делать сериями: последние 3 матча победили, раньше 3 игры вничью сыграли ну и раньше тоже в подобном стиле – любителям статистики понравится, как и тем, кто ценит интересные факты. «Наполи» тоже четыре игры подряд победили, причем не самых слабых соперников. Почему-то никто не верит в голы и на ТБ2 можно поставить с кэфом 1.9. 1:1 точно сообразят, если не больше.

08.12. 16:00. «Пиза» – «Парма». Тотал голов меньше 2.5 за 1.52

Встреча двух аутсайдеров состоится на «Арене Гарибальди» в 16:00 и откроет серию матчей понедельника.

«Пиза» после повышения в классе стала играть так, как от нее все ждали. Начали с победы над «Чезеной» в Кубке Италии, а следующий выигрыш пришлось ждать аж до 7 ноября, когда удалось переиграть «Кремонезе». В остальном, дела идут плохо: только 1 победа за 13 туров, 7 ничьих и 5 поражений при 10 забитых и 18 пропущенных. Что интересно, «Пиза» забила дома только 1 гол (!), а на выезде 9. На этом не остановились: пропустили дома лишь 4, а на выезде 14. Забавная статистика, которая явно не по душе фанатам. На 14-й тур не смогут выйти: Шемпер, Денун, Матеус, Акинсанмиро, Вурал, Куадрадо, Стенгс. Еще из интересного: за «Пизу» играет сын Джиджи Буффона Луис, а также в составе есть 40-летний Рауль Альбиоль. М’Бала Нзола забил 3 гола и это самый результативный игрок команды.

«Парма» с переменным успехом играет в Серии А и совсем у команды не идет в последнее время. Атака вторая снизу по забитым голам (9), а в защите хоть немного отрабатывают, но все равно пропустили 17, а это немало. Вот у «Пармы» статистика уже немного получше в домашних играх: 6 забили, а 3 на выезде. По пропущенным тоже постарались дома: 10 и 7 в гостях. В «Парме» тоже немало травмированных: Судзуки, Циркати, Н’Диайе, Бенедичак. Зато в хорошей форме Матео Пелегрино, главный бомбардир команды и ее лидер.

«Пиза» и «Парма» идут практически с одинаковыми показателями и резонно им будет сыграть вничью, чтобы потом бороться с остальными. Правда и победа чрезвычайно желанна, ведь 3 очка нужны обеим уже сейчас. Сложно сказать на что можно поставить, потому выбор пал на ТМ2.5 с кэфом 1.52.

08.12. 19:00. «Удинезе» – «Дженоа». Тотал голов больше 2.5 з а 2.50

Второй матч понедельника состоится на «Стадио Фриули» в 19:00.

В «Удинезе» задалась межсезонная подготовка и фанаты поверили в свою команду. На старте «Зебры» не подкачали, но составить конкуренцию более сильным командам не смогли. Общая картина уже вырисовывается – «Удинезе» может сыграть удачно, однако ни на что претендовать не будет, да и не вылетит. По последнему есть вопросы, которые задают обычно защите, то и дело допускающей немало ошибок, вследствие чего статистика 14-20. По голам почти баланс: по 10 пропустили дома и в гостях, а забили 6–8. Николо Дзаньоло и Кейнан Кейси отличились по 4 гола каждый, травмированы Атта и Камара.

У «Дженоа» не смогут помочь в 14-м туре Корне и Сабелли, к которым присоединился Руслан Малиновский из-за болезни. Без них непросто, но терпимо. Новый главный тренер Даниэле Де Росси пока не смог наладить игровые связи и надеется на индивидуальные умения. В последних четырех матчах было 2 победы и 2 ничьи, причем команда наконец-то начала забивать, в то время как со старта играли крайне скромно и за 13 игр забили столько же голов. Пропустили 20, это «Дженоа» делать любит. Можно выделить скандинавский легион: Остигарда, Торсби, Френдрупа и отдельно Лоренцо Коломбо.

Очередной интересный факт: «Удинезе» имеет статистику 14–20 и занимает 9 место с 18 очками, а у «Дженоа» 13-20 и они 16-е с 11 очками – получилось забавно, но только не для подопечных Де Росси. Если уж такой парадокс, стоит рискнуть и забрать ТБ2.5 за 2.5. Пусть магия цифр работает!

08.12. 21:45. «Торино» – «Милан». Победа Милана за 1.77

Последний матч понедельника стартует в 21:45 на «Олимпико» в Турине.

«Торино» в очередной раз пытается бороться хоть за что-то, но получается не слишком удачно. Начинают неплохо, потом следуют неудачи, за которыми белая полоса. Для «Быков» ничейная серия завершилась двумя поражениями, одно из которых было чересчур болезненное: 1:5 от «Комо». «Торино» идет на 13-м месте со статистикой 12-23. Лучший игрок команды Че Адамс, а вот чем занимаются в команде Сапата, Абухляль, Лазаро, Казадеи и Влашич – непонятно. Травмированы: Джованни Симеоне, Иван Илич, Ардиан Исмайли и Кристиано Бираги.

Остался только «Милан», он же лидер чемпионата и очередной проект Массимилиано Аллегри. Фирменная игра в комплекте: защита плотная (9 пропущенных), да и в атаке все неплохо – 19 голов, хотя могло быть намного больше. В первый и последний раз в Серии А «Милан» проиграл в первом туре, однако история повторилась днями ранее в Кубке Италии, где «россонери» сложили полномочия и дали «Лацио» пройти дальше. Теперь осталась только Серия А и футболисты готовы побороться за чемпионство. Лучшие игроки «Россонери»: Маньян, Пулишич, Салемакерс. Леау забил 5 голов, но не похож на себя в прайме. Лука Модрич еще на высоком уровне и это в 40 лет!

«Милан» не проигрывает в Серии А 12 матчей подряд, а у «Торино» кризис и пока команде нечем удивить соперников. Поэтому, смотрится логичной ставка на П2 с коэффициентом 1.77. Кэф хороший, «Россонери» заряжены на борьбу и на неделе у них больше нет никаких дел, потому надо выигрывать.

Статистический раздел

Пока только 2 команды превысили планку в 20+ голов и это «Интер» (28) с «Болоньей» (22). Аналогично 2 клуба все еще не имеют побед за 13 туров, шагая с позорным ноликом в чемпионате из топ-5: «Фиорентина» и «Верона». И еще 2 команды с ноликом, но уже в графе ничьих – «Интер» и «Рома». Также статистика по следующим показателям:

Владение мячом: «Комо» (57.9%), «Интер» (57.2%), «Ювентус» (56.1%).

Желтые/красные: «Комо» (30/2), «Верона» (35/0), «Дженоа» (32/1).

Удары за игру: «Интер» (17.9), «Ювентус» (16.8), «Аталанта» (15).

Точность паса: «Милан» (87.4%), «Интер» (87.2%), «Ювентус» (87%).

А теперь приготовьтесь: лучшие бомбардиры Лаутаро Мартинес и Рикардо Орсолини забили всего по 6 голов! Стало интересно, как в других лигах и действительно ли Серия А страдает от недостатка нападающих. В Примере если бы не 16 голов Мбаппе, следом идут Мурики, Торрес и Левандовски, у которых по 8 забитых мячей, но за 15 матчей. В Бундеслиге у Харри Кейна 14, а Буркардт отличился 8 раз, за 12 игр. Во Франции у Гринвуда 10, а у Паничелли 9, за 14 туров. Получается, что недостаточная результативность показалась и следующие туры продемонстрируют голевые способности игроков Серии А.

С голами понятно, а чем еще запомнились футболисты итальянского чемпионата:

Голевые передачи: Нико Пас (5), Димарко, Камбьяги, Барелла, Холм, Вандепутте, Родригес по 4.

Желтые/красные: Матео Гендузи (5/1), Адам Обер (6/0), Джакобо Рамон (3/1).

Удары за игру: Мойзе Кин (4), Нико Пас (3.5), Гифт Орбан (3.3).

Впереди ожидается очень интересный тур и спасибо Серии А за разделение матчей на 3 дня и по-разному времени!

Таблица Серии А 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Милан 13 8 4 1 19 - 9 08.12.25 21:45 Торино - Милан 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 08.11.25 Парма 2:2 Милан 02.11.25 Милан 1:0 Рома 28.10.25 Аталанта 1:1 Милан 28 2 Наполи 13 9 1 3 20 - 11 07.12.25 21:45 Наполи - Ювентус 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 01.11.25 Наполи 0:0 Комо 28.10.25 Лечче 0:1 Наполи 28 3 Интер Милан 13 9 0 4 28 - 13 06.12.25 19:00 Интер Милан - Комо 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан 29.10.25 Интер Милан 3:0 Фиорентина 27 4 Рома 13 9 0 4 15 - 7 07.12.25 16:00 Кальяри - Рома 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома 09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 02.11.25 Милан 1:0 Рома 29.10.25 Рома 2:1 Парма 27 5 Комо 13 6 6 1 19 - 7 06.12.25 19:00 Интер Милан - Комо 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 24.11.25 Торино 1:5 Комо 08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 01.11.25 Наполи 0:0 Комо 29.10.25 Комо 3:1 Эллас Верона 24 6 Болонья 13 7 3 3 22 - 11 07.12.25 19:00 Лацио - Болонья 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 02.11.25 Парма 1:3 Болонья 29.10.25 Болонья 0:0 Торино 24 7 Ювентус 13 6 5 2 17 - 12 07.12.25 21:45 Наполи - Ювентус 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус 08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус 29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе 23 8 Лацио 13 5 3 5 15 - 10 07.12.25 19:00 Лацио - Болонья 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри 30.10.25 Пиза 0:0 Лацио 18 9 Удинезе 13 5 3 5 14 - 20 08.12.25 19:00 Удинезе - Дженоа 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта 29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе 18 10 Сассуоло 13 5 2 6 16 - 16 06.12.25 16:00 Сассуоло - Фиорентина 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза 09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа 30.10.25 Кальяри 1:2 Сассуоло 17 11 Кремонезе 13 4 5 4 16 - 17 07.12.25 13:30 Кремонезе - Лечче 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома 07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус 29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе 17 12 Аталанта 13 3 7 3 16 - 14 06.12.25 21:45 Эллас Верона - Аталанта 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта 28.10.25 Аталанта 1:1 Милан 16 13 Торино 13 3 5 5 12 - 23 08.12.25 21:45 Торино - Милан 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 24.11.25 Торино 1:5 Комо 08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 02.11.25 Торино 2:2 Пиза 29.10.25 Болонья 0:0 Торино 14 14 Лечче 13 3 4 6 10 - 17 07.12.25 13:30 Кремонезе - Лечче 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче 28.10.25 Лечче 0:1 Наполи 13 15 Кальяри 13 2 5 6 13 - 19 07.12.25 16:00 Кальяри - Рома 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа 08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри 30.10.25 Кальяри 1:2 Сассуоло 11 16 Дженоа 13 2 5 6 13 - 20 08.12.25 19:00 Удинезе - Дженоа 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа 09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа 29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе 11 17 Парма 13 2 5 6 9 - 17 08.12.25 16:00 Пиза - Парма 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 08.11.25 Парма 2:2 Милан 02.11.25 Парма 1:3 Болонья 29.10.25 Рома 2:1 Парма 11 18 Пиза 13 1 7 5 10 - 18 08.12.25 16:00 Пиза - Парма 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза 07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 02.11.25 Торино 2:2 Пиза 30.10.25 Пиза 0:0 Лацио 10 19 Фиорентина 13 0 6 7 10 - 21 06.12.25 16:00 Сассуоло - Фиорентина 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус 09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче 29.10.25 Интер Милан 3:0 Фиорентина 6 20 Эллас Верона 13 0 6 7 8 - 20 06.12.25 21:45 Эллас Верона - Аталанта 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан 29.10.25 Комо 3:1 Эллас Верона 6 Полная таблица

