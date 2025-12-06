Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
06.12.2025 19:30 - : -
Ливерпуль
Англия
Лидс – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 6 декабря в 19:30 по Киеву

Лидс – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Лидс

Для «павлинов» сезон в Премьер-лиге складывается достаточно непросто. Хотя неожиданная победа над «Челси» со счетом 3:1 в прошлом туре позволила команде достичь отметки в 14 очков и выйти на 17-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 2 зачетных пункта.

Кубок лиги «Лидс» покинул еще давно – на стадии 1/32 финала клуб уступил «Шеффилду Венздей» в серии послематчевых пенальти.

Ливерпуль

Нестабильность – отличное описание сезона команды Арне Слота. За 14 туров Премьер-лиги клуб набрал 22 зачетных пункта, благодаря которым сейчас занимает 9-ю строчку таблицы турнира. Расстояние от места в топ-3 сейчас составляет 5 очков. Из Кубка английской лиги мерсисайдцы вылетели после поражения против «Кристал Пелас» на стадии 1/8 финала.

В Лиге чемпионов «красные» тоже выступают сумбурно. За 5 игр клубу удалось набрать 9 очков, которые сейчас позволяют находиться на 13 месте таблицы турнира. От нужного топ-8 клуб отделяет 1 зачетный балл.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы встречались между собой 5 раз. Трижды побеждал «Ливерпуль», 1 матч завершился вничью, а еще в 1 выиграл «Лидс».

Интересные факты

  • «Лидс» проиграл в 4/5 последних поединках.
  • «Ливерпуль» не смог сохранить ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.
  • «Лидс» пропустил 26 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Лидс
6 декабря 2025 -
19:30
Ливерпуль
Тотал больше 2.5 1.66
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
