38
0
Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря в 19:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Лидс – Ливерпуль
