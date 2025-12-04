Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Лидс
06.12.2025 19:30 - : -
Ливерпуль
Англия
04 декабря 2025, 18:22 | Обновлено 04 декабря 2025, 18:25
Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 декабря в 19:30 матч чемпионата Англии

ФК Ливерпуль

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Лидс – Ливерпуль
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

