В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

