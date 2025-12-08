Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
06.12.2025 19:30 – FT 3 : 3
Ливерпуль
Англия
08 декабря 2025, 07:23
49
0

Лидс – Ливерпуль – 3:3. Шоу с пропущенным на 90+6-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26

08 декабря 2025, 07:23 |
49
0
Лидс – Ливерпуль – 3:3. Шоу с пропущенным на 90+6-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря Ливерпуль не сумел переиграть Лидс в матче 15-го тура АПЛ 2025/26

Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд и завершился со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мерсисайдцы упустили победу над менее статусным оппонентом на 90+6-й минуте – ворота подопечных Арне Слота поразил Ао Танака.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Лидс – Ливерпуль – 3:3

Голы: Кальверт-Льюин, 73 (пен.), Штах, 75, Танака, 90+6 – Экитике, 48, 50, Собослаи, 80

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Лидс).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Райан Гравенберх.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Стах (Лидс), асcист Бренден Ааронсон.
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Конор Брэдли.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
Ливерпуль Лидс Лидс - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Уго Экитике Доминик Собослаи Ао Танака пенальти Антон Штах Доминик Калверт-Льюин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
