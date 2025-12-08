Англия08 декабря 2025, 07:23 |
Лидс – Ливерпуль – 3:3. Шоу с пропущенным на 90+6-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
6 декабря Ливерпуль не сумел переиграть Лидс в матче 15-го тура АПЛ 2025/26
Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд и завершился со счетом 3:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мерсисайдцы упустили победу над менее статусным оппонентом на 90+6-й минуте – ворота подопечных Арне Слота поразил Ао Танака.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Лидс – Ливерпуль – 3:3
Голы: Кальверт-Льюин, 73 (пен.), Штах, 75, Танака, 90+6 – Экитике, 48, 50, Собослаи, 80
Видеообзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Лидс).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Райан Гравенберх.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Стах (Лидс), асcист Бренден Ааронсон.
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Конор Брэдли.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль).
