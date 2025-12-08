6 декабря Ливерпуль не сумел переиграть Лидс в матче 15-го тура АПЛ 2025/26

Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд и завершился со счетом 3:3.

Мерсисайдцы упустили победу над менее статусным оппонентом на 90+6-й минуте – ворота подопечных Арне Слота поразил Ао Танака.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Лидс – Ливерпуль – 3:3

Голы: Кальверт-Льюин, 73 (пен.), Штах, 75, Танака, 90+6 – Экитике, 48, 50, Собослаи, 80

Видеообзор матча