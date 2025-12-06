Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
06.12.2025 19:30 – FT 3 : 3
Ливерпуль
Англия
06 декабря 2025, 21:31 |
417
2

Дубль дорогого новичка. Ливерпуль упустил победу над аутсайдером АПЛ

Матч с Лидсом завершился со счетом 3:3

06 декабря 2025, 21:31 |
417
2 Comments
Дубль дорогого новичка. Ливерпуль упустил победу над аутсайдером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Эланд Роуд» в Лидсе и завершилась ничейным счетом 3:3.

Казалось бы, дубль Уго Экитике и гол Доминика Собослаи на 80-й минуте должны были обеспечить мерсисайдцам победу, однако «Лидс» все же сумел вырвать ничейный результат в компенсированное время.

Английская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря

Лидс – Ливерпуль – 3:3

Голы: Калверт-Льюин, 73 (пен.), Штах, 75, Танака, 90+5 – Экитике, 48, 50, Собослаи, 80

Ливерпуль Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Уго Экитике Доминик Собослаи Доминик Калверт-Льюин Антон Штах Ао Танака
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
avk2307
у мене враження коли забиває угорець Сцобослай Лыверпуль ніколи не перемагає
Виключення гра з Арсеналом
Наш герой Сергей Ребров
Ишак шведский вышел на 86 минуте или 84. Да не важно и вот этого Ишака вы говорите Вашему Герою Сергею Реброву бояться? Да у Вашего любимого Героя Сергея Реброва против такого Ишака выходящего на пять минут игры есть серьезное противодействие в виде Ильи Забарного, который последнее время только отдыхает на скамейке запасных, пока Ишак надрывается по пять минут. Наш Илья будет свежее Ишака в марте. Победа будет за нами
