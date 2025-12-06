Дубль дорогого новичка. Ливерпуль упустил победу над аутсайдером АПЛ

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Эланд Роуд» в Лидсе и завершилась ничейным счетом 3:3.

Казалось бы, дубль Уго Экитике и гол Доминика Собослаи на 80-й минуте должны были обеспечить мерсисайдцам победу, однако «Лидс» все же сумел вырвать ничейный результат в компенсированное время.

Английская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря

Лидс – Ливерпуль – 3:3

Голы: Калверт-Льюин, 73 (пен.), Штах, 75, Танака, 90+5 – Экитике, 48, 50, Собослаи, 80