Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо вышло вперед в игре против Кудровки
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 18:20 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:24
914
0

ВИДЕО. Динамо вышло вперед в игре против Кудровки

Забитым мячом на 10-й минуте отличился Александр Пихаленок

06 декабря 2025, 18:20 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:24
914
0
ВИДЕО. Динамо вышло вперед в игре против Кудровки
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и киевским «Динамо». Игра проходит на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

На 10-й минуте гостям удалось выйти вперед благодаря голу полузащитника Александра Пихалонко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассистировал хавбеку Александр Караваев.

ВИДЕО. Динамо вышло вперед в игре против Кудровки

По теме:
ВИДЕО. Форвард Динамо забил за клуб впервые с марта
Кудровка – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бар ЛИН: «Мы хотим показать все, на что способны»
Александр Пихаленок видео голов и обзор Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Футбол | 06 декабря 2025, 16:59 4
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 88
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Другие виды | 05.12.2025, 22:23
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Футбол | 06.12.2025, 12:27
Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 47
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 1
Бокс
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 6
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 15
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем