Украина. Премьер лига06 декабря 2025, 18:20 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:24
914
0
ВИДЕО. Динамо вышло вперед в игре против Кудровки
Забитым мячом на 10-й минуте отличился Александр Пихаленок
В субботу, 6 декабря 2025 года, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и киевским «Динамо». Игра проходит на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
На 10-й минуте гостям удалось выйти вперед благодаря голу полузащитника Александра Пихалонко.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ассистировал хавбеку Александр Караваев.
