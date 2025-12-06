Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
06 декабря 2025, 18:38 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:39
Кейн оформил хет-трик, разгром Баварии, поражение Байера

Матчи очередного тура Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии без особых проблем на выезде разобралась со Штутгартом, забив в ворота соперника пять голов.

Хет-трик оформил форвард Гарри Кейн, у которого уже 17 голов в сезоне Бундеслиги.

Отметим поражение Байера, который мог выйти на второе место, но остался четвертым.

Чемпионат Германии. 13-й тур

Штутгарт – Бавария 0:5
Голы: Ляймер, 11, Кейн, 66, 82 (с пен), 88, Станишич, 78

Аугсбург – Байер 2:0
Голы: Яннулис, 6, Каде, 28

Кельн – Санкт-Паули 1:1
Голы: Эль-Майя, 51 – Джонс, 90+5

Хайденхайм – Фрайбург 2:1
Голы: Майнка, 59, Шиммер, 90+4 – Манзамби, 40

Вольфсбург – Унион 3:1
Голы: Виммер, 10, Амоура, 30, Мйер, 59 – Колиракис, 68 (в свои ворота)

Турнирная таблица

Иван Зинченко
Иван Зинченко
