Кейн оформил хет-трик, разгром Баварии, поражение Байера

Бавария в матче чемпионата Германии без особых проблем на выезде разобралась со Штутгартом, забив в ворота соперника пять голов.

Хет-трик оформил форвард Гарри Кейн, у которого уже 17 голов в сезоне Бундеслиги.

Отметим поражение Байера, который мог выйти на второе место, но остался четвертым.

Чемпионат Германии. 13-й тур

Штутгарт – Бавария 0:5

Голы: Ляймер, 11, Кейн, 66, 82 (с пен), 88, Станишич, 78

Аугсбург – Байер 2:0

Голы: Яннулис, 6, Каде, 28

Кельн – Санкт-Паули 1:1

Голы: Эль-Майя, 51 – Джонс, 90+5

Хайденхайм – Фрайбург 2:1

Голы: Майнка, 59, Шиммер, 90+4 – Манзамби, 40

Вольфсбург – Унион 3:1

Голы: Виммер, 10, Амоура, 30, Мйер, 59 – Колиракис, 68 (в свои ворота)

Турнирная таблица