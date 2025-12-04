Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника

Талантливый полузащитник киевского «Динамо» Богдан Редушко мог покинуть нынешний клуб в 2025 году, однако против такого развития событий выступил президент «бело-сних» Игорь Суркис.

По информации источника, несколько украинских клубов неоднократно обращались к «Динамо» с предложением об аренды 18-летнего футболиста, однако услышали отказ.

Руководство и тренерский штаб «бело-синих» полностью доволен прогрессом игрока, который успел дебютировать в составе первой команды в матче чемпионата Украины. Редушко вышел на поле против «Полтавы» (1:2) на 79-й минуте и записал в актив одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне полузащитник также провел 11 матчей за U-19, где забил семь мячей и отдал четыре ассиста. Контракт Редушко истекает в июне 2027 года.

Подопечные Игоря Костюка набрали 20 баллов и разместились на седьмой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, киевский клуб сыграет на выезде против «Кудровки».