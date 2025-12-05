СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Заря – Карпаты

2.67 – 3.43 – 2.70

20:00 Брест – Монако

3.54 – 4.00 – 2.07

21:30 Майнц – Боруссия М

2.69 – 3.57 – 2.76

22:00 Лилль – Марсель

2.50 – 3.63 – 2.94

22:15 Бенфика – Спортинг

2.85 – 3.18 – 2.74

