СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 5 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Заря – Карпаты
20:00 Брест – Монако
21:30 Майнц – Боруссия М
22:00 Лилль – Марсель
22:15 Бенфика – Спортинг
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола