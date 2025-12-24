Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря
Другие новости
24 декабря 2025, 05:29 |
4
0

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея

Ggbet 1.85 – 3.00 – 5.25

17:00 Алжир – Судан

Ggbet 1.42 – 4.75 – 11.00

19:30 Кот-д'Ивуар – Мозамбик

Ggbet 1.33 – 4.75 – 11.00

22:00 Камерун – Габон

Ggbet 2.30 – 2.90 – 3.60

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
