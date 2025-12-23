Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря
23 декабря 2025, 06:22 |
8
0

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 ДР Конго – Бенин

Ggbet 1.73 – 3.30 – 5.75

17:00 Сенегал – Ботсвана

Ggbet 1.25 – 5.50 – 15.00

19:30 Нигерия – Танзания

Ggbet 1.48 – 4.00 – 7.00

22:00 Арсенал – Кристал Пэлас

Ggbet 1.46 – 4.20 – 7.00

22:45 Витория Гимараеш – Спортинг

Ggbet 6.25 – 4.50 – 1.41

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
