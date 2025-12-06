Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол на 90+5. Астон Вилла дожала Арсенал в конце матча АПЛ
Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.12.2025 14:30 – FT 2 : 1
Арсенал
Англия
06 декабря 2025, 16:42 | Обновлено 06 декабря 2025, 16:55
Гол на 90+5. Астон Вилла дожала Арсенал в конце матча АПЛ

Лондонцы проиграли на поле соперника

06 декабря 2025, 16:42 | Обновлено 06 декабря 2025, 16:55
Гол на 90+5. Астон Вилла дожала Арсенал в конце матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч субботнего игрового дня в АПЛ. Лидер таблицы чемпионата Англии Арсенал на выезде проиграл Астон Вилле – счет 1:2.

В конце бирмингемская команда имела преимущество и дожала соперника голом на 90+5 минуье.

Команда Микеля Артеты потеряла очки третий раз за последние пять встреч чемпионата, но лидирует с 33 очками. У Манчестер Сити игра в запасе и 28 пунктов.

Астон Вилла поднялась в топ-2 с 30 баллами.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла – Арсенал 2:1
Голы: Кэш, 36, Буендиа, 90+5 – Троссард, 52

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Линделеф, 87), Конса, Торрес (Буэндиа, 87), Маатсен, Камара, Онана, Макгинн (Санчо, 75), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс (Мален, 66)

Арсенал: Райя, Уайт, Тимбер, Инкапье, Калафьори (Льюис-Скелли, 88), Субименди, Эдегор, Райс, Сака (Мадуэке, 79), Эзе (Троссард, 46, Мартинелли, 86), Мерино (Дьекереш, 46)

EGOS
Арсенал починає нагадувати себе звичайного, все налагоджується і повертається на круги свої
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
А там артетовский криптонит в пяти очках уже. Этот матч может быть переломным в психологии Арсенала, который до сегодняшнего дня весьма уверенно чувствовал себя в роли фаворита розыгрыша.
Ответить
0
pol-55
Заслужено AV дала бій Арсу,а тому прилетів бумеранг в вигляді голу на останніх хвилинах.
Ответить
0
