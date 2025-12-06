Гол на 90+5. Астон Вилла дожала Арсенал в конце матча АПЛ

Состоялся первый матч субботнего игрового дня в АПЛ. Лидер таблицы чемпионата Англии Арсенал на выезде проиграл Астон Вилле – счет 1:2.

В конце бирмингемская команда имела преимущество и дожала соперника голом на 90+5 минуье.

Команда Микеля Артеты потеряла очки третий раз за последние пять встреч чемпионата, но лидирует с 33 очками. У Манчестер Сити игра в запасе и 28 пунктов.

Астон Вилла поднялась в топ-2 с 30 баллами.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Астон Вилла – Арсенал 2:1

Голы: Кэш, 36, Буендиа, 90+5 – Троссард, 52

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Линделеф, 87), Конса, Торрес (Буэндиа, 87), Маатсен, Камара, Онана, Макгинн (Санчо, 75), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс (Мален, 66)

Арсенал: Райя, Уайт, Тимбер, Инкапье, Калафьори (Льюис-Скелли, 88), Субименди, Эдегор, Райс, Сака (Мадуэке, 79), Эзе (Троссард, 46, Мартинелли, 86), Мерино (Дьекереш, 46)