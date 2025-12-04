Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.12.2025 14:30 - : -
Арсенал
Англия
04 декабря 2025, 19:55 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:07
Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 6 декабря в 14:30 по Киеву

Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Астон Вилла

В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Астон Вилла

Коллектив начал сезон совсем плохо, однако сейчас смог набрать форму и вернуть утраченные позиции. После 14 туров Премьер-лиги на счету виллианов есть 27 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 2-го места составляет всего 1 балл, а вот лидер «Арсенал» опережает бирмингемцев уже на 6 очков. Из Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане шагают довольно уверенно – за 5 поединков им удалось добыть в борьбе 12 очков, позволяющих находиться на 3-й строчке общей таблицы турнира. От 1-й позиции коллектив отделяет только худшую разницу забитых/пропущенных голов.

Арсенал

Лондонцы в этом сезоне просто безудержны. За 14 поединков чемпионата коллектив завоевал уже 33 очка, которые позволяют ему находиться на почетном 1-м месте турнирной таблицы. От ближайшего преследователя, «Ман Сити», канониры оторвались уже на 5 баллов. В Кубке английской лиги клуб прошел в 1/4 финала где сыграет с «Кристал Пелас».

В Лиге чемпионов англичане идут совсем без осечек. За 5 игр лондонцы смогли набрать 15 очков, благодаря которым и находятся на 1-й строчке общей таблицы турнира. От ближайшего преследователя клуб оторвался на 3 зачетных пункта.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый из коллективов имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» победила в каждом из 6 последних поединков.
  • В последних 5-х играх «Арсенал» сохранил ворота сухими лишь 1 раз. В то же время команда пропустила всего 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Астон Вилла» побеждала дома в каждом из предыдущих 8 поединков.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.95.

Астон Вилла
6 декабря 2025 -
14:30
Арсенал
