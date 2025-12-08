Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Арсенал – 2:1. Фиаско канониров на 90+5-й. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.12.2025 14:30 – FT 2 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2025, 06:39 |
58
0

Астон Вилла – Арсенал – 2:1. Фиаско канониров на 90+5-й. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26

08 декабря 2025, 06:39 |
58
0
Астон Вилла – Арсенал – 2:1. Фиаско канониров на 90+5-й. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря лондонский Арсенал потерпел поражение от Астон Виллы в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу вилланов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Канониры пропустили решающий гол на 90+5-й минуте – отличился Эмилиано Буэндия.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Астон Вилла – Арсенал – 2:1

Голы: Кэш, 36, Буэндия, 90+5 – Троссард, 52

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
По теме:
Лидс – Ливерпуль – 3:3. Шоу с пропущенным на 90+6-й. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Ришарлисон и Хави Симонс. Видео голов и обзор
Борнмут – Челси – 0:0. Вишни с косточкой для пенсионеров. Видеообзор матча
Арсенал Лондон Астон Вилла Астон Вилла - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Мэтти Кэш Эмилиано Буэндия Леандро Троссард
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Футбол | 07 декабря 2025, 23:07 6
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию

Полесье не сумело взять очки в гостевом матче против Руха

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 10
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Андрей Николаевич – о Луке Модриче

Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Авто/мото | 07.12.2025, 16:47
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Футбол | 08.12.2025, 06:02
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 63
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 2
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем