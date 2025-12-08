6 декабря лондонский Арсенал потерпел поражение от Астон Виллы в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу вилланов.

Канониры пропустили решающий гол на 90+5-й минуте – отличился Эмилиано Буэндия.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Астон Вилла – Арсенал – 2:1

Голы: Кэш, 36, Буэндия, 90+5 – Троссард, 52

Видеообзор матча