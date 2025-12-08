06.12.2025 14:30 – FT 2 : 1
Астон Вилла – Арсенал – 2:1. Фиаско канониров на 90+5-й. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
6 декабря лондонский Арсенал потерпел поражение от Астон Виллы в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча, которая состоялась на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу вилланов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Канониры пропустили решающий гол на 90+5-й минуте – отличился Эмилиано Буэндия.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Астон Вилла – Арсенал – 2:1
Голы: Кэш, 36, Буэндия, 90+5 – Троссард, 52
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
