ФОТО. Лионель Месси представил новую парфюмерную коллекцию

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси презентовал новую коллекцию ароматов и бодиспреев Messi Sport, о чем сообщил в своем Instagram.

В линейку вошли ароматы Silver, Red и Black, каждый из которых, по словам Месси, отражает его характер, страсть и стремление к победе. Футболист появился в рекламной съемке на фирменном красном фоне вместе с продукцией бренда.

Публикация быстро собрала сотни тысяч лайков и активную реакцию болельщиков, отметивших стильную подачу и развитие бренда Месси в lifestyle-направлении.

Отметим, что аргентинец уже не впервые успешно реализует себя за пределами футбольного поля, запуская коммерческие и имиджевые проекты.