Рух определился с первым спаррингом в межсезонье

Как стало известно Sport.ua, первый этап подготовки ко второй части чемпионата футболисты «Руха» завершат контрольным матчем с перволиговым «Фениксом-Мариуполем». Состоится он на загородной базе в Винниках.

После этого в начале февраля подопечные Ивана Федика отправятся на зарубежный сбор в Словению.

По имеющейся информации, в январе могут покинуть «Рух» Ростислав Лях и легионеры Эдсон и Бабукар Фаал, к которым проявляют интерес три команды из УПЛ.

Пока что львовяне имеют в своем активе 19 очков и занимают десятое место в чемпионате.