Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух определился с первым спаррингом в межсезонье
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 29 декабря 2025, 21:46
236
0

Рух определился с первым спаррингом в межсезонье

Поединок состоится во Львове

29 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 29 декабря 2025, 21:46
236
0
Рух определился с первым спаррингом в межсезонье
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, первый этап подготовки ко второй части чемпионата футболисты «Руха» завершат контрольным матчем с перволиговым «Фениксом-Мариуполем». Состоится он на загородной базе в Винниках.

После этого в начале февраля подопечные Ивана Федика отправятся на зарубежный сбор в Словению.

По имеющейся информации, в январе могут покинуть «Рух» Ростислав Лях и легионеры Эдсон и Бабукар Фаал, к которым проявляют интерес три команды из УПЛ.

Пока что львовяне имеют в своем активе 19 очков и занимают десятое место в чемпионате.

По теме:
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Прикарпатье продлило контракты с лидерами команды
Ни дня без потерь. Черноморец остался без тренера
Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29 декабря 2025, 17:59 9
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте

Авария случилась в Нигерии

С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Футбол | 28 декабря 2025, 23:15 0
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины

Арсений Батагов получил самый неожиданный вариант покинуть Трабзонспор

Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 17:28
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Футбол | 29.12.2025, 22:37
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29.12.2025, 02:32
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 3
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем