Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье продлило контракты с лидерами команды
Украина. Первая лига
29 декабря 2025, 21:40 | Обновлено 29 декабря 2025, 21:46
244
0

Прикарпатье продлило контракты с лидерами команды

Ивано-Франковцы ищут замену бомбардиру

29 декабря 2025, 21:40 | Обновлено 29 декабря 2025, 21:46
244
0
Прикарпатье продлило контракты с лидерами команды
ПФЛ

Как стало известно Sport.ua, перволиговый ФК «Прикарпатье-Благо» продлил контракты с ведущими игроками – 35-летним Романом Барчуком и 31-летним Василием Цюцюрой, которые истекали 31 декабря.

По имеющейся информации, селекционеры прикарпатцев сейчас сосредоточились на поиске нападающего, который бы заменил бомбардира Андрея Хому, уже покинувшего ивано-франковскую команду.

Ожидалось, что Хому заменит воспитанник прикарпатского футбола Андрей Андрейчук, который по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Буковиной», но он решил продолжить карьеру в одном из зарубежных клубов.

Также за «Прикаратье-Благо» больше не будет выступать вратарь Иван Ширяев.

Ивано-франковцы возвращаются из отпуска 26 января и запланировано проведение трех этапов подготовки ко второй части сезона.

Пока подопечные Олега Рыпана занимают шестое место в Первой лиге, набрав 25 очков.

По теме:
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Рух определился с первым спаррингом в межсезонье
Ни дня без потерь. Черноморец остался без тренера
Прикарпатье Ивано-Франковск чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29 декабря 2025, 18:33 21
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб

Украинский защитник готов перейти в Галатасарай

Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29 декабря 2025, 02:32 0
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»

Пономаренко раскрылся при Костюке

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Футбол | 29.12.2025, 03:32
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Футбол | 29.12.2025, 22:44
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 41
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
27.12.2025, 21:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем