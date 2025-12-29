Прикарпатье продлило контракты с лидерами команды

Как стало известно Sport.ua, перволиговый ФК «Прикарпатье-Благо» продлил контракты с ведущими игроками – 35-летним Романом Барчуком и 31-летним Василием Цюцюрой, которые истекали 31 декабря.

По имеющейся информации, селекционеры прикарпатцев сейчас сосредоточились на поиске нападающего, который бы заменил бомбардира Андрея Хому, уже покинувшего ивано-франковскую команду.

Ожидалось, что Хому заменит воспитанник прикарпатского футбола Андрей Андрейчук, который по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Буковиной», но он решил продолжить карьеру в одном из зарубежных клубов.

Также за «Прикаратье-Благо» больше не будет выступать вратарь Иван Ширяев.

Ивано-франковцы возвращаются из отпуска 26 января и запланировано проведение трех этапов подготовки ко второй части сезона.

Пока подопечные Олега Рыпана занимают шестое место в Первой лиге, набрав 25 очков.