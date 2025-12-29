Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 29 декабря 2025, 22:40
ВИДЕО. Рома забила в ворота Дженоа три гола в дебюте матча

У волков отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон

Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря 2025 в 21:45 проходит игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома и Дженоа встречаются на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча.

У волков отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).

За волков играет украинский форвард Артем Довбик (заявлен в резерве).

за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский (вышел в основе).

ГОЛ! 1:0. Матиас Суле, 14 мин

ГОЛ! 2:0. Куадио Коне, 19 мин

ГОЛ! 3:0. Эван Фергюсон, 31 мин

Куадио Коне Матиас Суле Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик Эван Фергюсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Saar
На сайті є деякі  тіпи, які коли Рома програє і Довбика немає на полі, говорять:"Без Довбика Рома нуляча, що попало".. . Наче Довбик лідер команди, постійно в основі і забиває торбу м'ячів, а не 2  голи за півсезону
А, так, зараз 3-0 в Довбика немає на полі!
