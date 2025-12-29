ВИДЕО. Рома забила в ворота Дженоа три гола в дебюте матча
29 декабря 2025 в 21:45 проходит игра 17-го тура чемпионата Италии.
Рома и Дженоа встречаются на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля забили три гола в дебюте матча.
У волков отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).
За волков играет украинский форвард Артем Довбик (заявлен в резерве).
за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский (вышел в основе).
ГОЛ! 1:0. Матиас Суле, 14 мин
ГОЛ! 2:0. Куадио Коне, 19 мин
ГОЛ! 3:0. Эван Фергюсон, 31 мин
А, так, зараз 3-0 в Довбика немає на полі!