Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.12.2025 14:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2025, 18:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 18:03
30
0

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 6 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии

04 декабря 2025, 18:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 18:03
30
0
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла – Арсенал

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Астон Вилла – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Игроки Астон Виллы возглавляют интересный бомбардирский рейтинг АПЛ
МЮ может войти в пятерку лучших домашних команд сезона АПЛ
Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Астон Вилла - Арсенал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04 декабря 2025, 09:00 6
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста

Юргену предложили заменить Хаби Алонсо

Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Футбол | 04 декабря 2025, 11:32 5
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»

Андрей Воробей отреагировал на заявления Алексея Белика

Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
Футбол | 04.12.2025, 18:42
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04.12.2025, 06:51
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 04.12.2025, 05:55
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07
Бокс
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 25
Водные виды
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 10
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем