В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ