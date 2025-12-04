06.12.2025 14:30 - : -
30
0
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Арсенал».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
