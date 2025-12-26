Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги
26 декабря в 22:00 проходит игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Ньюкасл играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Эта игра – единственная, которая в этом году проводится в традиционный Boxing Day.
Наставники команд Рубен Аморим и Эдди Хау рассчитывают на победу.
Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).
