26 декабря в 22:00 проходит игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Эта игра – единственная, которая в этом году проводится в традиционный Boxing Day.

Наставники команд Рубен Аморим и Эдди Хау рассчитывают на победу.

Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)