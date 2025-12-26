Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
26 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 26 декабря 2025, 22:32
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря в 22:00 проходит игра 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Эта игра – единственная, которая в этом году проводится в традиционный Boxing Day.

Наставники команд Рубен Аморим и Эдди Хау рассчитывают на победу.

Ман Юнайтед идет на 7-й позиции (26 очков), Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

