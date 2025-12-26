Саудовская Аравия. Звездный Аль-Хиляль чуть не растерял перевес в три мяча
Определена тройка лидеров: Аль-Наср, Аль-Хиляль, Аль-Таавун
Вечером 26 декабря сыграны три матча 11-го тура чемпионат Саудовской Аравии.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирная таблица.
Звездный Аль-Хиляль чуть не растерял перевес в три мяча в матче с командой Аль-Халидж, но сумел удержать перевес (3:2).
Аль-Таавун в гостях обыграл Аль-Холуд (2:0) и входит в топ-3, Аль-Ахли на выезде потерпел поражение от Аль-Фатех (1:2)
Лидеры: Аль-Наср (27 очков), Аль-Хиляль (26), Аль-Таавун (25), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия, Неом (по 17).
Чемпионат Саудовской Аравии
11-й тур, 26 декабря 2025
Аль-Фатех – Аль-Ахли – 2:1
Голы: Матиас Варгас, 43, 47 – Валентен Атангана, 22
Аль-Холуд – Аль-Таавун – 0:2
Голы: Кристофер Самбрано, 22, Уильям Трост-Эконг, 75 (автогол)
Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 3:2
Голы: Канно, 18, Милинкович-Савич, 39, Малком, 57 – Джошуа Кинг, 79, Масурас, 84
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|9
|9
|0
|0
|30 - 5
|27.12.25 16:50 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех
|27
|2
|Аль-Хиляль
|10
|8
|2
|0
|27 - 11
|31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль
|26
|3
|Аль-Таавун
|10
|8
|1
|1
|26 - 13
|29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун
|25
|4
|Аль-Ахли Джидда
|10
|5
|4
|1
|13 - 8
|30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда
|19
|5
|Аль-Кадaсиа
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|27.12.25 15:00 Аль-Кадaсиа - Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа
|17
|6
|Неом
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж
|17
|7
|Аль-Иттифак
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак
|15
|8
|Аль-Халидж
|10
|4
|2
|4
|24 - 18
|29.12.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж
|14
|9
|Аль-Иттихад
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|27.12.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад
|14
|10
|Аль-Фейха
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун
|12
|11
|Аль-Хазм
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|10
|12
|Аль-Холуд
|10
|3
|0
|7
|13 - 19
|31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд
|9
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|27.12.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|8
|14
|Аль-Фатех
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|29.12.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак
|8
|15
|Аль-Рияд
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд
|8
|16
|Аль-Ахдуд
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|27.12.25 16:50 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм
|5
|17
|Дамак
|9
|0
|5
|4
|8 - 17
|27.12.25 15:00 Аль-Кадaсиа - Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак
|5
|18
|Аль-Наджма
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда
|1
События матча
