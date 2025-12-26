Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Саудовская Аравия. Звездный Аль-Хиляль чуть не растерял перевес в три мяча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
26.12.2025 15:05 – FT 2 : 1
Аль-Ахли Джидда
Саудовская Аравия
26 декабря 2025, 22:15 | Обновлено 26 декабря 2025, 22:36
124
0

Определена тройка лидеров: Аль-Наср, Аль-Хиляль, Аль-Таавун

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря сыграны три матча 11-го тура чемпионат Саудовской Аравии.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирная таблица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный Аль-Хиляль чуть не растерял перевес в три мяча в матче с командой Аль-Халидж, но сумел удержать перевес (3:2).

Аль-Таавун в гостях обыграл Аль-Холуд (2:0) и входит в топ-3, Аль-Ахли на выезде потерпел поражение от Аль-Фатех (1:2)

Лидеры: Аль-Наср (27 очков), Аль-Хиляль (26), Аль-Таавун (25), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия, Неом (по 17).

Чемпионат Саудовской Аравии

11-й тур, 26 декабря 2025

Аль-Фатех – Аль-Ахли – 2:1

Голы: Матиас Варгас, 43, 47 – Валентен Атангана, 22

Аль-Холуд – Аль-Таавун – 0:2

Голы: Кристофер Самбрано, 22, Уильям Трост-Эконг, 75 (автогол)

Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 3:2

Голы: Канно, 18, Милинкович-Савич, 39, Малком, 57 – Джошуа Кинг, 79, Масурас, 84

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 9 9 0 0 30 - 5 27.12.25 16:50 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех 27
2 Аль-Хиляль 10 8 2 0 27 - 11 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль 26
3 Аль-Таавун 10 8 1 1 26 - 13 29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 25
4 Аль-Ахли Джидда 10 5 4 1 13 - 8 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 19
5 Аль-Кадaсиа 9 5 2 2 16 - 9 27.12.25 15:00 Аль-Кадaсиа - Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа 17
6 Неом 10 5 2 3 15 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 17
7 Аль-Иттифак 10 4 3 3 15 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 15
8 Аль-Халидж 10 4 2 4 24 - 18 29.12.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 14
9 Аль-Иттихад 9 4 2 3 17 - 15 27.12.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад 14
10 Аль-Фейха 10 3 3 4 11 - 13 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 12
11 Аль-Хазм 10 2 4 4 8 - 14 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 10
12 Аль-Холуд 10 3 0 7 13 - 19 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 9
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 9 1 5 3 7 - 11 27.12.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8
14 Аль-Фатех 10 2 2 6 12 - 22 29.12.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 8
15 Аль-Рияд 10 2 2 6 10 - 21 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 8
16 Аль-Ахдуд 9 1 2 6 9 - 18 27.12.25 16:50 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм 5
17 Дамак 9 0 5 4 8 - 17 27.12.25 15:00 Аль-Кадaсиа - Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак 5
18 Аль-Наджма 10 0 1 9 8 - 22 29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 1
Полная таблица

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Варгас (Аль-Фатех), асcист Мурад Батна.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Варгас (Аль-Фатех), асcист Марване Саадане.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Валантен Атангана (Аль-Ахли Джидда), асcист Рожер Ибаньес.
