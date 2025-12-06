Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинское дерби отменяется: объявлены составы Эвертона и Ноттингем Фореста
Англия
06 декабря 2025, 15:59 | Обновлено 06 декабря 2025, 16:01
Поединок 15-го тура АПЛ начнется в 17:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

6 декабря состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Местом проведения поединка станет арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, для которого эта встреча станет 14-й.

Украинский игрок «Ноттингем Форест» – Александр Зинченко – не попал в заявку. Защитник продолжает восстанавливаться после травмы.

Матч чемпионата Англии начнется в 17:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Ноттингем Форест»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
