Украинское дерби отменяется: объявлены составы Эвертона и Ноттингем Фореста
Поединок 15-го тура АПЛ начнется в 17:00
6 декабря состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
Местом проведения поединка станет арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.
С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, для которого эта встреча станет 14-й.
Украинский игрок «Ноттингем Форест» – Александр Зинченко – не попал в заявку. Защитник продолжает восстанавливаться после травмы.
Матч чемпионата Англии начнется в 17:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Ноттингем Форест»
