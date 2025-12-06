Известна оценка Миколенко за феерический разгром в матче АПЛ
«Эвертон» одолел на своем поле «Ноттингем Форест»
6 декабря состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
Местом проведения матча стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле. Победу в матче одержали «ириски» 3:0.
Полный матч отыграл фулбек хозяев Виталий Миколенко, который после завершения встречи получил оценку 7,3 балла от портала WhoScored.
Героем поединка стал Кирнан Дьюсбери-Холл, который забил гол и получил от WhoScored оценку 8,5.
Оценки матча:
