Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 декабря 2025, 20:00 |
Известна оценка Миколенко за феерический разгром в матче АПЛ

«Эвертон» одолел на своем поле «Ноттингем Форест»

Известна оценка Миколенко за феерический разгром в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

6 декабря состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Местом проведения матча стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле. Победу в матче одержали «ириски» 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полный матч отыграл фулбек хозяев Виталий Миколенко, который после завершения встречи получил оценку 7,3 балла от портала WhoScored.

Героем поединка стал Кирнан Дьюсбери-Холл, который забил гол и получил от WhoScored оценку 8,5.

Оценки матча:

Кирнан Дьюсбери-Холл WhoScored Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко оценки
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
