Известна оценка Миколенко за феерический разгром в матче АПЛ

6 декабря состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Местом проведения матча стала арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле. Победу в матче одержали «ириски» 3:0.

Полный матч отыграл фулбек хозяев Виталий Миколенко, который после завершения встречи получил оценку 7,3 балла от портала WhoScored.

Героем поединка стал Кирнан Дьюсбери-Холл, который забил гол и получил от WhoScored оценку 8,5.

