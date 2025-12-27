Олли Уоткинс установил рекорд АПЛ в матчах против Челси на «Стэмфорд Бридж»
В активе английского нападающего уже 3 победных гола на поле «синих»
Английский нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс установил необычное достижение в АПЛ, став первым игроком в истории лиги, который трижды забивал победные голы в матчах против Челси на «Стэмфорд Бридж».
В сегодняшнем матче 18-го тура, в котором бирмингемцы в Лондоне победили «синих» со счетом 2:1, Уоткинс вышел на замену во втором тайме и забил два гола, принеся волевую победу Астон Вилли.
Теперь в активе английского нападающего три победных гола на поле Челси (рекорд АПЛ):
- 2025/26: Челси – Астон Вилла – 1:2 (голы Уоткинса на 63-й и 84-й мин)
- 2023/24: Челси – Астон Вилла – 0:1 (гол Уоткинса на 73-й мин)
- 2022/23: Челси – Астон Вилла 0:2 (гол Уоткинса на 18-й мин)
3 - Ollie Watkins is the first player in Premier League history to score the winning goal on three separate occasions at Stamford Bridge against Chelsea (April 2023, September 2023, December 2025). Occasion. pic.twitter.com/TbbCtL1yLL— OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025
