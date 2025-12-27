Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Олли Уоткинс установил рекорд АПЛ в матчах против Челси на «Стэмфорд Бридж»
Англия
27 декабря 2025, 22:49 | Обновлено 27 декабря 2025, 22:50
232
0

В активе английского нападающего уже 3 победных гола на поле «синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Английский нападающий Астон Виллы Олли Уоткинс установил необычное достижение в АПЛ, став первым игроком в истории лиги, который трижды забивал победные голы в матчах против Челси на «Стэмфорд Бридж».

В сегодняшнем матче 18-го тура, в котором бирмингемцы в Лондоне победили «синих» со счетом 2:1, Уоткинс вышел на замену во втором тайме и забил два гола, принеся волевую победу Астон Вилли.

Теперь в активе английского нападающего три победных гола на поле Челси (рекорд АПЛ):

  • 2025/26: Челси – Астон Вилла – 1:2 (голы Уоткинса на 63-й и 84-й мин)
  • 2023/24: Челси – Астон Вилла – 0:1 (гол Уоткинса на 73-й мин)
  • 2022/23: Челси – Астон Вилла 0:2 (гол Уоткинса на 18-й мин)
По теме:
Кто получил 9.0? Известна оценка Миколенко за игру против Бернли
Лишь 5 раз команды АПЛ имели более длинные победные серии, чем Астон Вилла
У кого 10? Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ, в котором он отдал ассист
Стэмфорд Бридж Олли Уоткинс статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Астон Вилла Челси Астон Вилла
