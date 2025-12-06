Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лидеров Динамо имел серьезные проблемы. Дышать нормально не мог
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 23:50 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:22
797
0

Один из лидеров Динамо имел серьезные проблемы. Дышать нормально не мог

У Владимира Бражко – перелом ребра

06 декабря 2025, 23:50 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:22
797
0
Один из лидеров Динамо имел серьезные проблемы. Дышать нормально не мог
ФК Динамо. Владимир Бражко

Один из ключевых футболистов «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями о серьезной травме, которую он получил – переломе ребра.

«Ребро сломал. Не мог даже нормально сделать глубокий вдох. Ни чихнуть, ни повернуться, ни лечь, ни подняться – очень сложно. Первая ночь – полный ужас, а сейчас уже более-менее нормально», – рассказал полузащитник киевлян.

Бражко пропустил три последних матча «Динамо» из-за этой травмы.

Ранее легенда киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о хавбеке киевлян Владимире Бражке.

По теме:
Волошин рассказал, как отреагировал на украденный гол
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Владимир Бражко чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06 декабря 2025, 07:43 6
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
Футбол | 06 декабря 2025, 21:59 10
Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает

Крыськив недоволен газоном стадиона Колоса

Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Футбол | 06.12.2025, 23:46
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 06.12.2025, 08:06
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Бокс | 06.12.2025, 04:42
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 7
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 90
Футбол
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 50
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем