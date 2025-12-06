Один из лидеров Динамо имел серьезные проблемы. Дышать нормально не мог

Один из ключевых футболистов «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями о серьезной травме, которую он получил – переломе ребра.

«Ребро сломал. Не мог даже нормально сделать глубокий вдох. Ни чихнуть, ни повернуться, ни лечь, ни подняться – очень сложно. Первая ночь – полный ужас, а сейчас уже более-менее нормально», – рассказал полузащитник киевлян.

Бражко пропустил три последних матча «Динамо» из-за этой травмы.

