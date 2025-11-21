Шацких считает, что самый дорогой игрок Динамо играет хуже из-за свадьбы

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о хавбеке киевлян Владимире Бражке.

«Ждем, пока Бражко наберет свою оптимальную форму. Как-то он выпал в конце прошлого сезона и пока не может вернуться на прежний уровень. Может, это связано с его свадьбой, не знаю. Но он уже потихоньку добавляет от игры к игре. Бражко должен стать лидером и столпом Динамо, особенно в обороне», – сказал Шацких.

Футболист, по версии Transfermarkt, является самым дорогим игроком команды и оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»