  Шацких считает, что самый дорогой игрок Динамо играет хуже из-за свадьбы
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 08:15
Шацких считает, что самый дорогой игрок Динамо играет хуже из-за свадьбы

Легенда киевлян – о Владимире Бражко

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о хавбеке киевлян Владимире Бражке.

«Ждем, пока Бражко наберет свою оптимальную форму. Как-то он выпал в конце прошлого сезона и пока не может вернуться на прежний уровень. Может, это связано с его свадьбой, не знаю. Но он уже потихоньку добавляет от игры к игре. Бражко должен стать лидером и столпом Динамо, особенно в обороне», – сказал Шацких.

Футболист, по версии Transfermarkt, является самым дорогим игроком команды и оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

Владимир Шацких Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
MaximusOne
А гра Шапаренка з чим пов'язана ?)
