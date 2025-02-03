Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 16:20 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:54
4010
70

«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко

В услугах полузащитника был заинтересован английский «Вулверхемптон»

03 февраля 2025, 16:20 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:54
4010
70
«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко (справа)

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансфер полузащитника Владимира Бражко в английский «Вулверхемптон»:

«Бражко остается в Динамо. Потому что мы, прежде всего, руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам нужно выиграть чемпионат и получить возможность сразиться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.

Притом мы очень хотим видеть Бражка в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.

Динамо с уважением относится к Вулверхэмптону, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели», – сообщил Суркис.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер попрощался с Зубковым, опубликовав все голы вингера за клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб
Звездный португалец Челси перейдет в Милан
Динамо Киев Вулверхэмптон Владимир Бражко Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Футбол | 03 февраля 2025, 13:40 21
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?

Зимняя «форточка» переходов в АПЛ, Бундеслиге, Ла Лиге, Серии А и Лиге 1 закрывается…

«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо
Футбол | 03 февраля 2025, 15:41 3
«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо
«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо

Расад Касимов назвал главную проблему Салифу Сумы

Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Футбол | 03.02.2025, 08:20
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02.02.2025, 22:34
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Другие виды | 02.02.2025, 20:49
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Комментарии 71
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Чесно скажу, що особисто для мене це жахливе рішення Суркіса. Бражку в цій ситуації треба лише грати ще краще і вже влітку намагатись піти в топ лігу. Стількох талантів вже загубив цей Суркіс...
Ответить
+13
Показать Скрыть 3 ответа
Sergei2112
Очередная жертва Суркиса!
Жалко пацана-23 года надо валить отсюда и показывать себя в топ чемпионате,тем более приглашают в АПЛ,
Даже если клуб и вылетит в Чемпионшип,это все равно по уровню превосходит наше УПЛ,
Непонятно,каких успехов,Суркис собирается достигнуть в Лиге Чемпионов,если Динамо хрен квалификацию пройдет( ну или кто другой получит право там играть)
А так пацан хоть опыта поднабрался 
Ответить
+6
vitaha33
Нічого, тепер Бражко пів року буле берегти ніжки, ціна на нього впаде, літом Суркіс буде готовий віддати за 20 але вже не дадуть... Прапор в руки...
Ответить
+6
Андрей⚒️
Зря… скорее всего повторит судьбу Судакова и ещё фиг пойми сколько будет торчать здесь 
Ответить
+5
Lawrenso
Бражко вже 23 між тим. Шапаренко вже пересидів, Судаков дуже близький до цього, нажаль для простого вболівальника. Звісно бачити батли Бражка і Судакова проти РФШ, ЛНЗ і Інгульця куди цікавіше, аніж протистояння з Забарним, Салахом чи Холандом 
Ответить
+3
Viktor Shuper
дибільше рішення Суркіса. пропонували дуже великі гроші, як на мене. за ті гроші можна було нарешті купити кілька дуже непоганих футболістів для Динамо для підсилення. коли були останні дійсно хороші трансфери? ото ж бо!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
OnlyKharkov
Шапаренко, Ярмоленко, Алієв, Мілевський.... Та список можна доповнювати і доповнювати кому він угробив кар'єру
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
GVV
дарма так
Ответить
+2
Harun Bakircioğlu
Двойственные ощущения. Продавать игрока в клуб не на ходу - сломать ему карьеру. А с другой стороны Суркис постоянно повторяет, как Луческу ему говорил - "если есть предложения надо отпускать, всегда найдется тот, кому это пойдет на пользу при освободившемся месте". Как бы опять эпоха не началась, когда Суркис передерживает игроков до того возраста, когда в Европе им делать уже нечего.
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua81
Суркис пошел ва банк.
Если он выиграет чемп, то это дает шанс заработать деньги от ЛЧ, плюс поступят проценты за Забарного и Циганкова. Да и Бражко тогда можно отпустить.
Ответить
+1
Misha Siryi
з одного боку жаль, що все-таки не поїхав до Вулвз, а з іншого ким тоді Динамо буде брати чемпіонство?)
сподіваюсь влітку перейде в умовний Ноттінгем
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
LexХХХ
От як з цим самодуром будуть розвиватись молоді гравці граючи в Динамо? Він ще прагне виграти чемпіонат і боротись за право грати в ЛЧ😳🤣🤣🤣
Людина наче і єврейської національності, а такі дурниці в голову йому лізуть😵‍💫
Ответить
0
Burevestnik
          на офіційному сайті ФК "Шахтар" вказано,
що в основному списку команди є 
7  бразильців
і по одному гравцю від країн Грузія, Туреччина, Буркіна Фасо.
      Всього 10 легіонерів + на підході ще один бразилець.
Чекаємо на ігри з лютого місяця такий склад Шахтьора:
 Різник,
 Матвієнко
  і  9 легіонерів, в тому числі 2 з громадянством України.
        При тренері Луческу вже таке було,   так буде і зараз.
- - - - - - 
так клуб займається розвитком футболістів-українців!!! 
Ответить
0
Серж
Если бы Волки его сильно хотели дали бы лямов 30. Думаю за 30 его бы отпустили. И то, не в последний день. 
Ответить
0
TolsTIyELF
В принципі норм. Все рівно вуліерхемтон гі"но, а Бржку ще чавити бразильців. 
Ответить
0
TolsTIyELF
Судя по оскорбительному тону суркис поругался с владельцами вулверхемиона. Забарного и Міколенко тоже продали в слабіе клуби.
Но мне не понравилась реакция Бржко. Реакция мальчика слюнтяя, подленького такого. Фотки он закріл. Он должен біл проявить муржские стояцизм и відержку, показать что является прелставитем Великої Українскої Нації. Він повинен боротись - і перемагати. Бо ми боремося. І ми переможемо.
Слава Нації! Слава Україні! 
Ответить
0
mastorent
удивлён что пархатый всё ещё якобы "руководствуется интересами клуба". в последнее время тупо распродаёт команду и в карман кладёт. п.с. - видать рассчитывает втюхать этого ключевого гравця подороже, иначе происходящее не объяснишь.
Ответить
0
Отаман
Дуже погано, треба бігти Бражко з цього фк ганьба суркіса та медведчука 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
dimagi
Пусть сваливает, как бразилы в свое время. Матузалем, Илсиньо.
Ответить
-1
AK.228
Понятно что Суркис обосрался продавать ключевого игрока 
Третья звезда как никогда вероятна 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 17
Бокс
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
01.02.2025, 23:16
Футбол
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем