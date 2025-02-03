«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансфер полузащитника Владимира Бражко в английский «Вулверхемптон»:

«Бражко остается в Динамо. Потому что мы, прежде всего, руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам нужно выиграть чемпионат и получить возможность сразиться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.

Притом мы очень хотим видеть Бражка в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.

Динамо с уважением относится к Вулверхэмптону, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели», – сообщил Суркис.