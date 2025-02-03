«Все понимаем». Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко
В услугах полузащитника был заинтересован английский «Вулверхемптон»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансфер полузащитника Владимира Бражко в английский «Вулверхемптон»:
«Бражко остается в Динамо. Потому что мы, прежде всего, руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам нужно выиграть чемпионат и получить возможность сразиться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.
Притом мы очень хотим видеть Бражка в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.
Динамо с уважением относится к Вулверхэмптону, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели», – сообщил Суркис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зимняя «форточка» переходов в АПЛ, Бундеслиге, Ла Лиге, Серии А и Лиге 1 закрывается…
Расад Касимов назвал главную проблему Салифу Сумы
Жалко пацана-23 года надо валить отсюда и показывать себя в топ чемпионате,тем более приглашают в АПЛ,
Даже если клуб и вылетит в Чемпионшип,это все равно по уровню превосходит наше УПЛ,
Непонятно,каких успехов,Суркис собирается достигнуть в Лиге Чемпионов,если Динамо хрен квалификацию пройдет( ну или кто другой получит право там играть)
А так пацан хоть опыта поднабрался
Если он выиграет чемп, то это дает шанс заработать деньги от ЛЧ, плюс поступят проценты за Забарного и Циганкова. Да и Бражко тогда можно отпустить.
сподіваюсь влітку перейде в умовний Ноттінгем
Людина наче і єврейської національності, а такі дурниці в голову йому лізуть😵💫
що в основному списку команди є
7 бразильців
і по одному гравцю від країн Грузія, Туреччина, Буркіна Фасо.
Всього 10 легіонерів + на підході ще один бразилець.
Чекаємо на ігри з лютого місяця такий склад Шахтьора:
Різник,
Матвієнко
і 9 легіонерів, в тому числі 2 з громадянством України.
При тренері Луческу вже таке було, так буде і зараз.
- - - - - -
так клуб займається розвитком футболістів-українців!!!
Но мне не понравилась реакция Бржко. Реакция мальчика слюнтяя, подленького такого. Фотки он закріл. Он должен біл проявить муржские стояцизм и відержку, показать что является прелставитем Великої Українскої Нації. Він повинен боротись - і перемагати. Бо ми боремося. І ми переможемо.
Слава Нації! Слава Україні!
Третья звезда как никогда вероятна