Юный талант Дримко покинул академию Кривбасса. Куда отправится дальше?
Руслан Дримко рассматривает варианты с продолжением развития карьеры футболиста
Как стало известно Sport.ua, 14-летний Руслан Дримко покинул академию криворожского Кривбасса.
Причины такого решение не разглашаются. Сейчас у Дримко есть ряд предложений от других академий украинских клубов, в том числе и ведущих.
Дримко является универсальным футболистов, а в Кривбассе в основном выступал на позиции левого защитника. Также Руслан играет в опорной зоне.
Ранее наставник основной команды Кривбасса Патрик ван Леувен взял на сборы в Испанию 14-летнего Евгения Козачука. Козачуком некоторое время интересовался донецкий Шахтера.
ФОТО. Руслан Дримко в состав юношеских команд Кривбасса
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающая встреча начнется 11 января ориентировочно в 08:00 по Киеву
Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году