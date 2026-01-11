Юный талант Дримко покинул академию Кривбасса. Куда отправится дальше?

Как стало известно Sport.ua, 14-летний Руслан Дримко покинул академию криворожского Кривбасса.

Причины такого решение не разглашаются. Сейчас у Дримко есть ряд предложений от других академий украинских клубов, в том числе и ведущих.

Дримко является универсальным футболистов, а в Кривбассе в основном выступал на позиции левого защитника. Также Руслан играет в опорной зоне.

Ранее наставник основной команды Кривбасса Патрик ван Леувен взял на сборы в Испанию 14-летнего Евгения Козачука. Козачуком некоторое время интересовался донецкий Шахтера.

ФОТО. Руслан Дримко в состав юношеских команд Кривбасса