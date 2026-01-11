Воспитанник Динамо и игрок сборной Украины подписал контракт с Полесьем
Соглашение с волками продолжим Богдан Михайличенко
Житомирское «Полесье» продолжает работу над сохранением костяка команды.
Клуб официально объявил о пролонгации контракта с голкипером Евгением Волынцем. Как отмечает журналист Игорь Бурбас, соглашение также было продлено с еще одним игроком сборной Украины – Богданом Михайличенко.
Предыдущие соглашения футболистов действовали до завершения текущего сезона, однако стороны пришли к соглашению о новых контрактах. В клубе отмечают, что переговоры с другими игроками, у которых также истекают контракты, пока продолжаются. Руководство «Полесья» стремится сохранить стабильность состава перед второй частью сезона и дальнейшей борьбой в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву
Легендарному боксеру предлагали сменить гражданство