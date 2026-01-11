Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Динамо и игрок сборной Украины подписал контракт с Полесьем
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 18:28 | Обновлено 11 января 2026, 18:41
0

Воспитанник Динамо и игрок сборной Украины подписал контракт с Полесьем

Соглашение с волками продолжим Богдан Михайличенко

УАФ. Богдан Михайличенко

Житомирское «Полесье» продолжает работу над сохранением костяка команды.

Клуб официально объявил о пролонгации контракта с голкипером Евгением Волынцем. Как отмечает журналист Игорь Бурбас, соглашение также было продлено с еще одним игроком сборной Украины – Богданом Михайличенко.

Предыдущие соглашения футболистов действовали до завершения текущего сезона, однако стороны пришли к соглашению о новых контрактах. В клубе отмечают, что переговоры с другими игроками, у которых также истекают контракты, пока продолжаются. Руководство «Полесья» стремится сохранить стабильность состава перед второй частью сезона и дальнейшей борьбой в УПЛ.

Богдан Михайличенко Евгений Волынец продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
