Воспитанник Динамо и игрок сборной Украины подписал контракт с Полесьем

Житомирское «Полесье» продолжает работу над сохранением костяка команды.

Клуб официально объявил о пролонгации контракта с голкипером Евгением Волынцем. Как отмечает журналист Игорь Бурбас, соглашение также было продлено с еще одним игроком сборной Украины – Богданом Михайличенко.

Предыдущие соглашения футболистов действовали до завершения текущего сезона, однако стороны пришли к соглашению о новых контрактах. В клубе отмечают, что переговоры с другими игроками, у которых также истекают контракты, пока продолжаются. Руководство «Полесья» стремится сохранить стабильность состава перед второй частью сезона и дальнейшей борьбой в УПЛ.