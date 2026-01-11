ФОТО. Квиткова показала, чем они с Бражко занимаются после праздников

Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова поделилась новым семейным моментом в соцсетях.

В Instagram блогер опубликовала фото домашнего вечера, который пара провела вместе с сыном Дарьи от первого брака.

На снимке мини-семья устроилась перед телевизором за просмотром первой части фильма «Гарри Поттер».

Кадр с праздничной атмосферой и украшенной елкой быстро собрал реакцию подписчиков, которые отметили уют и теплую семейную обстановку.