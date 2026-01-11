Другие новости11 января 2026, 18:37 |
2196
1
ФОТО. Квиткова показала, чем они с Бражко занимаются после праздников
Дарья Квиткова и Владимир Бражко отлично проводят время вместе
Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова поделилась новым семейным моментом в соцсетях.
В Instagram блогер опубликовала фото домашнего вечера, который пара провела вместе с сыном Дарьи от первого брака.
На снимке мини-семья устроилась перед телевизором за просмотром первой части фильма «Гарри Поттер».
Кадр с праздничной атмосферой и украшенной елкой быстро собрал реакцию подписчиков, которые отметили уют и теплую семейную обстановку.
Чому всі футболісти не беруть собі в жони гарних і вродливих , а шукають мутантів на сайті елітних ескортниць
