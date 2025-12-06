Волошин рассказал, как отреагировал на украденный гол

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над «Кудровкой» (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.

– Долгожданная победа для вас. Немного почувствовали определенное облегчение?

– Да, конечно, почувствовали облегчение, потому что давно не побеждали. Очень важны для нас три очка, важна победа для нас. Поэтому положительные эмоции.

– Сегодня, казалось, «Динамо» вышло и с первых минут начало бегать со скоростью х2, если сравнивать с тем же поединком с «Полтавой». Такая максимальная зарядка была?

– Да мы всегда заряжены. Так получилось, что сегодня так выделялось и бросалось в глаза, что мы так быстро бегаем.

– Футбольное сообщество сейчас разделилось. Кто в конце концов забил – Пономаренко или Волошин? Как вы думаете?

– Хотелось бы, чтобы я, но записали на Пономаренко. Я не расстроился, потому что победили. Я увидел, когда перебрасывал вратаря, что он зацепил и забил.

– Сегодня просматривались новые тактические комбинации. Наверное, их привнес Игорь Костюк. Что изменилось сейчас?

– У него свое видение игры, мы стараемся отрабатывать это на тренировках. Да, конечно, есть небольшие изменения. Но еще прошло не так много времени, поэтому будем дальше работать.

– Как думаете, эта победа повлияет на дальнейшую настройку команды? Осталось три поединка – два в еврокубке, один в чемпионате…

– Я думаю, да. Сегодня получили положительные эмоции, это очень важно. Победили и будем двигаться дальше.