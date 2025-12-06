Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Волошин рассказал, как отреагировал на украденный гол
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:04
Волошин рассказал, как отреагировал на украденный гол

Вингер «Динамо» прокомментировал победу над «Кудровкой»

Волошин рассказал, как отреагировал на украденный гол
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над «Кудровкой» (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.

– Долгожданная победа для вас. Немного почувствовали определенное облегчение?

– Да, конечно, почувствовали облегчение, потому что давно не побеждали. Очень важны для нас три очка, важна победа для нас. Поэтому положительные эмоции.

– Сегодня, казалось, «Динамо» вышло и с первых минут начало бегать со скоростью х2, если сравнивать с тем же поединком с «Полтавой». Такая максимальная зарядка была?

– Да мы всегда заряжены. Так получилось, что сегодня так выделялось и бросалось в глаза, что мы так быстро бегаем.

– Футбольное сообщество сейчас разделилось. Кто в конце концов забил – Пономаренко или Волошин? Как вы думаете?

– Хотелось бы, чтобы я, но записали на Пономаренко. Я не расстроился, потому что победили. Я увидел, когда перебрасывал вратаря, что он зацепил и забил.

– Сегодня просматривались новые тактические комбинации. Наверное, их привнес Игорь Костюк. Что изменилось сейчас?

– У него свое видение игры, мы стараемся отрабатывать это на тренировках. Да, конечно, есть небольшие изменения. Но еще прошло не так много времени, поэтому будем дальше работать.

– Как думаете, эта победа повлияет на дальнейшую настройку команды? Осталось три поединка – два в еврокубке, один в чемпионате…

– Я думаю, да. Сегодня получили положительные эмоции, это очень важно. Победили и будем двигаться дальше.

Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча
Защитник Колоса Цуриков: «Могли забить гол Шахтеру»
Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
