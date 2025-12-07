Известный клуб готовит предложение по одному из самых ценных игроков Динамо
«Трабзонспор» хочет подписать Михавко
20-летний центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко может вскоре покинуть клуб.
По информации турецкого портала HaberTS, главным претендентом на Михавка является один из лидеров чемпионата Турции «Трабзонспор», который серьезно настроен приобрести украинца уже этой зимой.
В этом сезоне в активе Михавка 23 сыгранных матча на клубном уровне и три забитых гола.
Ранее сообщалось, что трансфер футболиста рассматривает вице-чемпион Бундеслиги «Байер» и один из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг».
Trabzonspor, stoper hattını güçlendirmek için Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki oyuncusu Taras Mykhavko’yu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. pic.twitter.com/DAYG3sWekI— HaberTS (@HaberTScom) December 5, 2025
