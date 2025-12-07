Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный клуб готовит предложение по одному из самых ценных игроков Динамо
Турция
07 декабря 2025, 00:08 |
625
1

Известный клуб готовит предложение по одному из самых ценных игроков Динамо

«Трабзонспор» хочет подписать Михавко

07 декабря 2025, 00:08 |
625
1 Comments
Известный клуб готовит предложение по одному из самых ценных игроков Динамо
ФК Динамо. Тарас Михавко

20-летний центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко может вскоре покинуть клуб.

По информации турецкого портала HaberTS, главным претендентом на Михавка является один из лидеров чемпионата Турции «Трабзонспор», который серьезно настроен приобрести украинца уже этой зимой.

В этом сезоне в активе Михавка 23 сыгранных матча на клубном уровне и три забитых гола.

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста рассматривает вице-чемпион Бундеслиги «Байер» и один из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг».

По теме:
Волошин рассказал, как отреагировал на украденный гол
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Тарас Михавко трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Трабзонспор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06 декабря 2025, 08:33 15
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса

Беттони пробыл неделю на базе киевлян

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Футбол | 06 декабря 2025, 07:47 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 06.12.2025, 08:06
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Теннис | 06.12.2025, 21:54
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Тренер Кудровки объяснил домашнее поражение от Динамо
Футбол | 06.12.2025, 23:41
Тренер Кудровки объяснил домашнее поражение от Динамо
Тренер Кудровки объяснил домашнее поражение от Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
Спорт .юа на зарплаті у Суркіса ,вже кого міг продав,залишився ще один кого можна толкнути ,як молоду зірку тільки він дуже далекий від зірки. Динамо скільки напропускало голові,від всіх кого тільки можна,що якось дивно, якщо когось з оборони можуть купити за нормальні гроші
Ответить
0
Перець
Окремо не продається тільки  з Поповим
Ответить
0
Популярные новости
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 15
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
05.12.2025, 06:22 1
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 3
Водные виды
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем