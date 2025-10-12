А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко может вскоре сменить клубную прописку.

Известный турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что к Тарасу Михавко есть большой интерес со стороны клубов Бундеслиги. Трансфер футболиста рассматривает вице-чемпион Бундеслиги «Байер» и один из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг».

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 14 матчей, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.