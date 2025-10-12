Германия12 октября 2025, 23:22 |
2070
6
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
Тарас Михавко заинтересовал «Байер» и «РБ Лейпциг»
12 октября 2025, 23:22 |
2070
Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко может вскоре сменить клубную прописку.
Известный турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что к Тарасу Михавко есть большой интерес со стороны клубов Бундеслиги. Трансфер футболиста рассматривает вице-чемпион Бундеслиги «Байер» и один из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг».
В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 14 матчей, в которых сумел забить три гола.
Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.
Но должен еще учиться мастерству и набираться опыта
рано еше покидать ДК
якщо пропозицій нуль цілих і х.. десятих...
Аби шо писати на сайті.