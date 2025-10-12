Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 октября 2025, 23:22
А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу

Тарас Михавко заинтересовал «Байер» и «РБ Лейпциг»

А Суркис отпустит? Украинец из Динамо может переехать в топовую лигу
ФК Динамо. Тарас Михавко

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко может вскоре сменить клубную прописку.

Известный турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что к Тарасу Михавко есть большой интерес со стороны клубов Бундеслиги. Трансфер футболиста рассматривает вице-чемпион Бундеслиги «Байер» и один из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг».

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 14 матчей, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.

В Динамо состоялся отбор на турнир. Некоторых отсеяли
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Перес уже дал ответ
Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
DK2025
Такого рода вбросы сайт применяет для дальнейшего расшатывания психологического климата в Динамо. Гибридная война ахметки в разгаре
Паша Мех
Думаю действительго интерес есть и футбоист он не плохой!
Но должен еще учиться мастерству и набираться опыта 
рано еше покидать ДК
Burevestnik
як можна писати про перехід,
якщо пропозицій нуль цілих і х.. десятих...
MaximusOne
Джерело якийсь там Екмек Кебаб
Remark
Накуй він кому там потрібний!
Аби шо писати на сайті.
Arera
Очень слабый игрок! Не понимаю кому нужен??
