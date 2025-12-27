Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити подписывает топ-вингера АПЛ. Игрок просит все решить до 1 января
Англия
27 декабря 2025, 20:21 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:36
Семеньо переходит в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

По информации BBC, вингер Борнмута Антуан Семеньо попросил свой клуб поскорее решить все вопросы и формально уладить трансфер в Манчестер Сити до 1 января, чтобы уже в первый день нового года официально объявить о сделка.

На Семеньо нацелены и другие гранды АПЛ, но игрок выбрал Манчестер Сити и хочет, чтобы стороны все согласовали до конца месяца.

Борнмут просит Антуана остаться на матчи против Арсенала и Тоттенхэма в первую неделю января, однако футболист настаивает на своей позиции.

В нынешнем сезоне АПЛ Семеньо забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

Антуан Семеньо Борнмут Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: BBC
