Ман Сити подписывает топ-вингера АПЛ. Игрок просит все решить до 1 января
Семеньо переходит в Манчестер Сити
По информации BBC, вингер Борнмута Антуан Семеньо попросил свой клуб поскорее решить все вопросы и формально уладить трансфер в Манчестер Сити до 1 января, чтобы уже в первый день нового года официально объявить о сделка.
На Семеньо нацелены и другие гранды АПЛ, но игрок выбрал Манчестер Сити и хочет, чтобы стороны все согласовали до конца месяца.
Борнмут просит Антуана остаться на матчи против Арсенала и Тоттенхэма в первую неделю января, однако футболист настаивает на своей позиции.
В нынешнем сезоне АПЛ Семеньо забил 8 голов и сделал три результативные передачи.
