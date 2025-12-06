Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Настроен решительно. Салах разнес Слота и сделал сенсационное заявление
Англия
06 декабря 2025, 23:13 |
Египетский нападающий может покинуть Ливерпуль уже зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал решение главного тренера команды Арне Слота в третий раз подряд оставить его на скамейке запасных в матче 15-го тура АПЛ против «Лидса» (3:3):

«Не могу поверить, я очень разочарован. Я так много сделал для этого клуба, все это видели за эти годы, особенно в прошлом сезоне. Сидеть на скамейке запасных... Не знаю, почему так получилось. У меня такое ощущение, будто клуб меня подставляет. Вот что я чувствую.

Я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но вдруг этих отношений просто нет. Я не знаю, почему. Честно говоря, для меня это неприемлемо. Я не знаю, почему со мной так происходит. Мо виноват во всем, потому что он – проблема. Я не считаю, что я – проблема

Вчера я разговаривал со своей мамой и сказал ей, что сегодня не выйду на поле. Вы этого не знали, я знал. Я сказал ей, чтобы она приехала на следующий матч, потому что это может быть мой последний матч за этот клуб

Посмотрим, что будет. В своей голове я буду наслаждаться этой игрой, даже когда не буду играть. Посмотрим, что будет. Это будет на Энфилде, я попрощаюсь с болельщиками, поеду на Кубок Африки... Я все равно не знаю, что будет здесь, пока я буду там».

Дубль дорогого новичка. Ливерпуль упустил победу над аутсайдером АПЛ
Известна оценка Миколенко за феерический разгром в матче АПЛ
Эвертон с Миколенко одолел Ноттингем, Брентфорд Ярмолюка уступил Тоттенхему
Мохамед Салах Арне Слот Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: TV2
