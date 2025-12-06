Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиаско. Аталанта проиграла команде, которая не выигрывала с лета 2025 года
Чемпионат Италии
Эллас Верона
06.12.2025 21:45 – FT 3 : 1
Аталанта
Италия
06 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 06 декабря 2025, 23:45
88
0

«Верона» на своем поле шокировала гостей

Фиаско. Аталанта проиграла команде, которая не выигрывала с лета 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся заключительный матч игрового дня: «Верона» встретилась с «Аталантой».

Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Марк’Антонио Бентегоди» в Вероне.

Хозяева, будучи аутсайдерами, неожиданно одержали верх. «Верона» доминировала на протяжении матча, но «Аталанта» смогла отыграть один мяч.

В итоге «Верона» одержала победу со счётом 3:1, однако осталась в зоне вылета на 19-м месте. «Аталанта» продолжает занимать 12-ю позицию с 16 очками.

Интересно, что последняя победа «Вероны» датируется августом этого года – тогда в 1/32 финала Кубка Италии команда обыграла «Аудаче Чериньола» (2:1). С тех пор «Верона» либо проиграла, либо играла вничью.

Серия А. 14-й тур, 6 декабря

«Верона» – «Аталанта» – 3:1

Голы: Бельгали, 28, Джоване, 36, Бернед, 71 – Скамакка, 81 (пен.)

Фотогалерея матча:

По теме:
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Шанс для Динамо в ЛК. Соперник киевлян стал последним в Серии A
Важная победа. Интер разгромил сенсацию сезона и стал лидером Серии A
Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Аталанта Верона - Аталанта
