Фиаско. Аталанта проиграла команде, которая не выигрывала с лета 2025 года
«Верона» на своем поле шокировала гостей
6 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся заключительный матч игрового дня: «Верона» встретилась с «Аталантой».
Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Марк’Антонио Бентегоди» в Вероне.
Хозяева, будучи аутсайдерами, неожиданно одержали верх. «Верона» доминировала на протяжении матча, но «Аталанта» смогла отыграть один мяч.
В итоге «Верона» одержала победу со счётом 3:1, однако осталась в зоне вылета на 19-м месте. «Аталанта» продолжает занимать 12-ю позицию с 16 очками.
Интересно, что последняя победа «Вероны» датируется августом этого года – тогда в 1/32 финала Кубка Италии команда обыграла «Аудаче Чериньола» (2:1). С тех пор «Верона» либо проиграла, либо играла вничью.
Серия А. 14-й тур, 6 декабря
«Верона» – «Аталанта» – 3:1
Голы: Бельгали, 28, Джоване, 36, Бернед, 71 – Скамакка, 81 (пен.)
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Президент УАФ заявил, что сначала надо пройти плей-офф