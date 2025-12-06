Фиаско. Аталанта проиграла команде, которая не выигрывала с лета 2025 года

6 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся заключительный матч игрового дня: «Верона» встретилась с «Аталантой».

Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Марк’Антонио Бентегоди» в Вероне.

Хозяева, будучи аутсайдерами, неожиданно одержали верх. «Верона» доминировала на протяжении матча, но «Аталанта» смогла отыграть один мяч.

В итоге «Верона» одержала победу со счётом 3:1, однако осталась в зоне вылета на 19-м месте. «Аталанта» продолжает занимать 12-ю позицию с 16 очками.

Интересно, что последняя победа «Вероны» датируется августом этого года – тогда в 1/32 финала Кубка Италии команда обыграла «Аудаче Чериньола» (2:1). С тех пор «Верона» либо проиграла, либо играла вничью.

Серия А. 14-й тур, 6 декабря

«Верона» – «Аталанта» – 3:1

Голы: Бельгали, 28, Джоване, 36, Бернед, 71 – Скамакка, 81 (пен.)

Фотогалерея матча: