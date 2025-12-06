Эллас Верона

6 декабря, в 14 туре итальянского чемпионата между собой сыграют Верона и Аталанта. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Верона

Текущий сезон для Вероны складывается катастрофически, до сих пор ни одной победы в основное время, даже в кубке. С результатом 6 очков, клуб последний в Серии А, отставая от Фиорентины по дополнительным показателям. Расстояние до спасительного 17 места составляет пять очков. Впереди больше половины чемпионата, время на камбэк есть, а вот предпосылок не так много.

В последнем туре команда уступила на выезде прямому конкуренту Дженоа – 1:2, хотя играли неплохо, открыли счет, создавали опасные моменты, были все шансы зацепиться за очки. Главная задача сейчас, сохранить прописку в элите, но без побед достичь такого результата невозможно. Предстоящий матч пропустят Брадарич, Гальярдини, Сердар и Суслов, под вопросом Кастанос и Акпро.

Аталанта

Бергамаски тоже не впечатляют в этом сезоне, настолько, что руководство отправило в отставку главного тренера Ивана Юрича. Новый коуч Раффаэле Палладино тоже начал с поражения от Наполи в гостях, но потом было три победы подряд, во всех турнирах. Посреди недели Аталанта играла в Кубке Италии, где уверенно обыграла на своем поле Дженоа – 4:0, что позволило пробиться в четвертьфинал турнира.

В последнем туре Серии А клуб справился дома с аутсайдером Фиорентиной – 2:0, прервав линию из трех поражений. Дела в чемпионате пока идут неважно, только 12 строчка, отставание от зоны еврокубков целых 8 очков. Бергамаски еще играют в Лиге чемпионов, где с большой вероятностью попадут в плей-офф, на следующей неделе им принимать дома грозный Челси. Баккер и Сулемана не помогут партнерам в этой встрече.

Личные встречи

В прошлом сезоне Аталанта дважды уничтожила соперника, 6:1 дома и 5:0 в гостях. Уже шесть матчей кряду Верона не может обыграть соперника в очных противостояниях.

Прогноз

Расклад сейчас таков, что Аталанта набрала обороты, а Верона забыла, что такое победы. Исходя из этого, не удивительно, что клуб из Бергамо котируется фаворитом, даже играя на выезде.

Обе команды имеют серьезную мотивацию, но я сомневаюсь, что Верона сможет одержать здесь первую победу в сезоне. Предлагаю поставить на чистую победу гостей за 1,66.