Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Эллас Верона
06.12.2025 21:45 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 декабря 2025, 07:14 |
17
0

Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 декабря и начнется в 21:45 по Киеву

06 декабря 2025, 07:14 |
17
0
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря, в 14 туре итальянского чемпионата между собой сыграют Верона и Аталанта. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Верона

Текущий сезон для Вероны складывается катастрофически, до сих пор ни одной победы в основное время, даже в кубке. С результатом 6 очков, клуб последний в Серии А, отставая от Фиорентины по дополнительным показателям. Расстояние до спасительного 17 места составляет пять очков. Впереди больше половины чемпионата, время на камбэк есть, а вот предпосылок не так много.

В последнем туре команда уступила на выезде прямому конкуренту Дженоа – 1:2, хотя играли неплохо, открыли счет, создавали опасные моменты, были все шансы зацепиться за очки. Главная задача сейчас, сохранить прописку в элите, но без побед достичь такого результата невозможно. Предстоящий матч пропустят Брадарич, Гальярдини, Сердар и Суслов, под вопросом Кастанос и Акпро.

Аталанта

Бергамаски тоже не впечатляют в этом сезоне, настолько, что руководство отправило в отставку главного тренера Ивана Юрича. Новый коуч Раффаэле Палладино тоже начал с поражения от Наполи в гостях, но потом было три победы подряд, во всех турнирах. Посреди недели Аталанта играла в Кубке Италии, где уверенно обыграла на своем поле Дженоа – 4:0, что позволило пробиться в четвертьфинал турнира.

В последнем туре Серии А клуб справился дома с аутсайдером Фиорентиной – 2:0, прервав линию из трех поражений. Дела в чемпионате пока идут неважно, только 12 строчка, отставание от зоны еврокубков целых 8 очков. Бергамаски еще играют в Лиге чемпионов, где с большой вероятностью попадут в плей-офф, на следующей неделе им принимать дома грозный Челси. Баккер и Сулемана не помогут партнерам в этой встрече.

Личные встречи

В прошлом сезоне Аталанта дважды уничтожила соперника, 6:1 дома и 5:0 в гостях. Уже шесть матчей кряду Верона не может обыграть соперника в очных противостояниях.

Прогноз

Расклад сейчас таков, что Аталанта набрала обороты, а Верона забыла, что такое победы. Исходя из этого, не удивительно, что клуб из Бергамо котируется фаворитом, даже играя на выезде.

Обе команды имеют серьезную мотивацию, но я сомневаюсь, что Верона сможет одержать здесь первую победу в сезоне. Предлагаю поставить на чистую победу гостей за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Эллас Верона
6 декабря 2025 -
21:45
Аталанта
Победа Аталанты 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Когда играют Арсенал и Ливерпуль? Все прогнозы на 15-й тур АПЛ 2025/26
Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Интер – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона Аталанта Верона - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05 декабря 2025, 15:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 декабря 2025, 07:00 5
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне могут опозориться еще больше. Хотя куда уж больше...

Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Футбол | 06.12.2025, 07:22
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05.12.2025, 13:10
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 83
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 5
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Президент WBC предупредил Усика перед поединком с Уайлдером. Есть опасность
Президент WBC предупредил Усика перед поединком с Уайлдером. Есть опасность
05.12.2025, 11:07 1
Бокс
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем