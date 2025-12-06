Защитник Колоса Цуриков: «Могли забить гол Шахтеру»

Сегодня подопечные Руслана Костышина в центральном поединке 15 тура УПЛ подставили подножку именитому «Шахтеру», разойдясь миром - 0:0.

Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua рассказал, устроил ли одноклубников ничейный исход.

«Ковалевцы настраивались на максимальный результат, и поэтому в раздевалке после финального свистка среди партнеров хватало недовольных. Все же, в текущем сезоне «Колос» лучше выглядел в противостояниях с командами из лидирующей группы: были побеждены «Полесье», «Заря», «Динамо».

Пожалуй, сегодня были два разных тайма. До перерыва наша игра была более целостной, могли даже выйти вперед.

Мы были готовы к тому, что во втором тайме «горняки» более уверенно будут действовать на подборах и это позволит им чаще контролировать мяч. В свою очередь мы позаботились об укреплении среднего блока, что затруднило гостям поиск кратчайшего пути к нашим воротам.

Нельзя сказать, что мы действовали с оглядкой на тыл, были и в нашем исполнении перспективные выбегания, но в завершающей стадии атак не всегда получалось так, как хотелось бы. Однако важно, что свои владения сохранили нетронутыми, благодаря надежной подстраховке и качественному отбору. Вот почему ничейный итог я считаю справедливым».

Сейчас в активе футболистов «Колоса» 24 очка и они занимают четвертое место в чемпионате.

Ранее наставник «Колоса» Руслан Костышин оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против «Шахтера».