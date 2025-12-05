Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо

Игорь Костюк приступил к исполнению обязанностей временного главного тренера «Динамо».

Сейчас специалист не может привлекать к работе одного из ключевых игроков киевлян – Андрея Ярмоленко. Вингер продолжает заниматься по индивидуальной программе. По словам футболиста, уже в ближайшие дни он будет готов вернуться к тренировкам в общей группе столичного клуба.

В этом сезоне в активе Ярмоленко 17 матчей и три точных удара.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.