ФОТО. Звездного футбольного эксперта переманивают большой сделкой

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд ведет переговоры с Fox Sports о работе в эфире чемпионата мира-2026.

Ранее он комментировал турниры для BBC и был ключевой фигурой на BT Sport (ныне TNT Sports), но в последние годы сосредоточился на собственном YouTube-канале Rio Ferdinand Presents с более чем 1,4 млн подписчиков.

Fox уже укрепляет команду: к трансляциям присоединились Ребекка Лоу и Тьерри Анри, который появится в студии на жеребьевке ЧМ в пятницу. Источники утверждают, что телеканал рассматривает несколько кандидатов, а Фердинанд взвешивает, стоит ли ему делать выбор в пользу крупной сети или продолжать строить свой медиабренд.

Ясно одно – в команду BBC он не вернется и, по ожиданиям, отклонит другие традиционные предложения, кроме Fox.

Тем временем Фердинанд окажется в центре внимания уже на жеребьевке в Вашингтоне: FIFA поручила ему проводить церемонию вместе с Самантой Джонсон. Помогут ему легенды американского спорта: Том Брэди, Уэйн Гретцки, Шакил О’Нил и Аарон Джадж.