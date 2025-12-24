Потеря капитана: известно, сколько матчей МЮ проведет без Бруна Фернандеша

В стане «Манчестер Юнайтед» царит оптимизм относительно восстановления Бруну Фернандеша. Как сообщает The Times, капитан «красных дьяволов» должен вернуться в строй к дерби против «Манчестер Сити», которое запланировано на 17 января в рамках 22–го тура АПЛ.

Согласно данным источника, португальскому полузащитнику придется пропустить ближайшие пять поединков команды: одну игру в Кубке Англии и четыре встречи в чемпионате.

Напомним, что Фернандеш получил повреждение мягких тканей в матче 17–го тура против «Астон Виллы» (2:1), из–за чего его заменили уже в перерыве. К счастью для болельщиков, медицинское обследование показало, что травма не так критична, как прогнозировали врачи изначально.