Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеря капитана: известно, сколько матчей МЮ проведет без Бруна Фернандеша
Англия
24 декабря 2025, 05:07 | Обновлено 24 декабря 2025, 05:25
52
0

Потеря капитана: известно, сколько матчей МЮ проведет без Бруна Фернандеша

Травма не так критична, как прогнозировали врачи изначально

24 декабря 2025, 05:07 | Обновлено 24 декабря 2025, 05:25
52
0
Потеря капитана: известно, сколько матчей МЮ проведет без Бруна Фернандеша
Getty Images/Global Images Ukraine

В стане «Манчестер Юнайтед» царит оптимизм относительно восстановления Бруну Фернандеша. Как сообщает The Times, капитан «красных дьяволов» должен вернуться в строй к дерби против «Манчестер Сити», которое запланировано на 17 января в рамках 22–го тура АПЛ.

Согласно данным источника, португальскому полузащитнику придется пропустить ближайшие пять поединков команды: одну игру в Кубке Англии и четыре встречи в чемпионате.

Напомним, что Фернандеш получил повреждение мягких тканей в матче 17–го тура против «Астон Виллы» (2:1), из–за чего его заменили уже в перерыве. К счастью для болельщиков, медицинское обследование показало, что травма не так критична, как прогнозировали врачи изначально.

По теме:
Арсенал снова в игре: главная потеря канониров вернулся в строй
Рэшфорд сделал выбор: звезда Барселоны объявила о своем будущем
Игрок Фулхэма повторил бомбардирское достижение Яя Туре в Премьер-лиге
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: The Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 23 декабря 2025, 23:02 2
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег

Тренер отсудил отступные за увольнение в 2014 году

Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ
Футбол | 24 декабря 2025, 04:32 0
Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ
Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ

Тренеру понравилось, что в чемпионате появилась интрига

Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Футбол | 23.12.2025, 18:44
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 47
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 5
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем