Англия
Экс-нападающий Барселоны снова на радаре топ-клубов Европы

Витор Роке может сменить клуб

Экс-нападающий Барселоны снова на радаре топ-клубов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к бывшему нападающему «Барселоны» Витору Роке, который сейчас выступает за «Палмейрас». Однако лондонский клуб выглядит более конкретным в своих намерениях. Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на Sky Sport Switzerland.

По данным источника, Роке хочет вернуться в Европу. Футболист впечатлен тем, как главный тренер «Челси» Энцо Мареска работает с его соотечественником Эстевао. Ранее обсуждалась сумма трансфера 20-летнего нападающего в размере 50 млн евро.

Витор Роке выступал за «Барселону» с 2024 по 2025 год. За этот период форвард провел 16 матчей и забил два гола. Действующий контракт игрока с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2029 года.

Витор Роке Барселона Челси Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
